Usa | Kavanaugh eletto giudice Trump e i Repubblicani si prendono la Corte Lo slancio

(Di domenica 7 ottobre 2018) 50 sì contro 48 no. Con una maggioranza risicata il Senato Usa ha confermato BrettallaSuprema. Il voto è arrivato dopo una durissima battaglia legale e politica. La nomina diè stata messa in pericolo dalle accuse di Christine Blasey Ford, la donna che riconosce nelcolui che avrebbe cercato di stuprarla trentacinque anni fa. Un’indagine dell’Fbi non ha però portato a nuove prove o a una conferma incontrovertibile delle accuse. “Una grande nomina”, ha twittato Donald, che ha scelto e appoggiato. Al momento del voto, dagli spalti per il pubblico del Senato si è però levato un coro di “vergogna, vergona”. Il risultato del Senato è rimasto in bilico per giorni. Jeff Flake e Susan Collins, i dueche avevano espresso riserve su, hanno alla fine annunciato il loro via libera alla nomina. A favore disi è ...