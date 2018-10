Urban Nature | WWF | “Sulle spalle dei nostri giovani grava anche un debito di natura”

meteoweb.eu

(Di domenica 7 ottobre 2018) La natura non è solo un elemento fondamentale per il nostro benessere quotidiano ma rappresentauna ‘scuola’ importantissima per i bambini che, purtroppo nei Paesi di più antica industrializzazione, sono costretti a stili di vita sempre più sedentari, con minori gradi di autonomia e costretti ad attività, esperienze e socialità sempre più virtuali. Si tratta di un vero e proprio deficit di natura (espressione coniata dal giornalista americano Richard Louv) che ormai condiziona in modo evidente la crescita e la salute psicofisica delle nuove generazioni. È questo il cuore del Report “BENESSERE E NATURA: CITTÀ VERDI A MISURA DI BAMBINO” lanciato dal WWF in occasione di(la festa della biodiversitàa con oltre), realizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana Studi sulla Qualità della Vita AIQUAV, che riunisce i migliori esperti che si occupano di benessere ...