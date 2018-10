Uomini e Donne Colpo di fulmine per Lorenzo Riccardi? Arriva Giulia ma sorge un problema

Francia - corso per le donne per chiedere un aumento / La differenza con gli Uomini è del 23% in media : La differenza di salario tra uomini e donne in Francia è del 23% di media. Il Governo decide di patrocinare un corso per andare a insegnare alle donne come si può chiedere un aumento.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 22:50:00 GMT)

Uomini e donne - Sara Affi Fella e il nuovo tragico calcolo : la catastrofe finanziaria che la ha colpita : Ma quanti soldi ha perso Sara Affi Fella da che è scoppiato lo scandalo che la ha travolta a Uomini e donne ? Il punto è che le dichiarazioni dell'ex Nicola Panico , dopo l'inizio della sua relazione ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella : 'Un caso gravissimo - ma...'. Le ultime clamorose parole di Raffaella Mennoia : Contro Sara Affi Fella , l'ex tronista di Uomini e donne travolta dallo scandalo del fidanzato segreto, scende in campo ancora Raffaella Mennoia , l'autrice del programma di Maria De Filippi . La ...

Nuoto - Coppa del Mondo Budapest 2018 : record del mondo di Santos nei 50 farfalla Uomini e di Alia Atkinson nei 50 rana donne : Tornando alla cronaca, in seconda e terza posizione troviamo la statunitense Leah Smith , 8'16 25, e la russa Anna Egorova , 8'22 24, . Altri tempi di un certo tenore sono arrivati sempre dalle donne ...

Nuoto - Coppa del Mondo Budapest 2018 : record del mondo di Santos nei 50 farfalla Uomini e di Alia Atkinson nei 50 rana donne : Ultima giornata di fuochi d’artificio a Budapest (Ungheria) nella quarta tappa di Coppa del mondo di Nuoto. Un day-3 che, per dirla alla Adriano De Zan, ci rimarrà nel cuore e nel cervello perché ha regalato grandi tempi nella piscina da 25 metri ungherese. Partiamo dai pezzi forti. Nicholas Santos è la stella dei 50 farfalla uomini. Il brasiliano realizza il nuovo primato del mondo di questa specialità con il crono di 21″75, ...

Andrew di Temptation a Uomini e Donne per visibilità? Parla Martina Sebastiani : Andrew di Temptation Island a Uomini e Donne solo per visibilità? Parla Martina: “Nei suoi occhi non ho visto coinvolgimento” L’arrivo di Andrew di Temptation Island a Uomini e Donne ha molto fatto discutere ultimamente. Se da un lato, infatti, una parte di pubblico si è detto entusiasta di rivederlo, dall’altro, invece, c’è stato chi […] L'articolo Andrew di Temptation a Uomini e Donne per visibilità? Parla ...

Uomini e Donne - anticipazioni trono classico : c’è stata un’eliminazione importante : Nei giorni scorsi è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. Come anticipato dal sito News U&D, c’è stata un’eliminazione molto importante da parte della tronista Teresa Langella. Il corteggiatore Federico Rubini, in seguito alla segnalazione di Karina Cascella, ha deciso di lasciare il programma, perché Teresa ha messo in dubbio la sua fedeltà. Il corteggiatore è stato molto criticato, anche da ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella cancellata per sempre : la frase brutale di Maria De Filippi - addio : Grandi rivelazioni nella puntata di venerdì 5 ottobre di Uomini e donne . Oltre ai chiarimenti fatti dall'ex fidanzato di Sara Affi Fella , Nicola Panico , circa il meccanismo celatosi dietro il caso, ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Gemma bacia Rocco. Barbara De Santi furiosa : Gemma e Rocco si baciano a Uomini e Donne. Barbara De Santi contro tutti Ieri sera è stata registrata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. E in base alle Anticipazioni circolate on line è stata una puntata davvero pregna di polemiche e colpi di scena, che hanno già acceso gli animi sui social, e non solo. Cosa è successo? Andando in ordine, Barbara De Santi ha discusso con la maggior parte del parterre maschile. Il motivo? Nel ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella : Nicola Panico traumatizzato - la verità su bagagliaio e armadio : Nella puntata di ieri, venerdì 5 ottobre, di Uomini e Donne protagonista indiscussa è stata sicuramente la confessione di Nicola Panico sul caso Sara Affi Fella . In particolare la curiosità era tutta ...

Uomini E DONNE/ Ida e Riccardo l’amore resiste. Lui è pronto ad avere un figlio da lei : UOMINI e DONNE, parlano Riccardo e Ida, una delle coppie più amate del trono over. Lui è anche pronto ad avere un figlio da lei. Il nemico da battere è la gelosia(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 15:58:00 GMT)

Uomini e Donne - Sara Affi Fella : Nicola Panico sorprende tutti : 'È solo di te che non potrei mai fare a meno' : Il caso Sara Affi Fella è ufficialmente un capitolo chiuso, o almeno in televisione. Sul web, infatti, continua a essere cardine fisso dei siti di gossip e il suo tramonto sembra ancora lontano. Da ...

Uomini e donne - Gemma Galgani umiliata da Tina Cipollari : studio pieno di mummie - lei va fuori controllo : Brutta sorpresa per Gemma Galgani : la sua acerrima nemica Tina Cipollari ha fatto riempire lo studio di Uomini e donne di ' mummie ', pupazzi stile spaventapasseri ma con le fattezze della dama. ...

Uomini e donne - svolta al Trono Over : Gemma Galgani e Rocco - bacio in bocca in studio. Poi Maria De Filippi... : Punto di svolta al Trono Over di Uomini e donne . Dopo settimane di tira e molla, Gemma Galgani e Rocco non sono mai stati tanto vicini. Le indiscrezioni del blog specializzato Il vicolo delle News ...