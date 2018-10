United a Zidane | Non prendere impegni

Man United - Pogba ha deciso! Ma se arriva Zidane... : Paul Pogba ha deciso: vuole lasciare il Manchester United . E vuole farlo subito, a gennaio. I problemi con Mourinho vanno avanti e il campione del mondo vuole allontanarsi dallo Special One . Come scrive il Daily Mail , solo una persona può fargli cambiare idea: Zinedine Zidane . Se il francese dovesse sostituire Mourinho sulla panchina dei Red ...

Mercato allenatori - Guardiola : "Ecco dove chiuderò la carriera". Zidane fra United e Juve : Il tecnico del City racconta: "I miei ultimi passi saranno nel settore giovanile. Magari quello del Barcellona". Intanto Zizou apre al rientro a breve in panchina

Zidane : 'Presto torno ad allenare'. Futuro diviso tra Manchester United - Juve e Francia : il punto : ... oggi è solida più che mai la posizione di Allegri, ma la capacità di gestire i grandi campioni al Real è un punto a favore di Zidane, mentre alla guida della Francia campione del mondo resterà ...

Manchester United : Scholes - Raiola e... Zidane - quanti "nemici" per Mou... : Anche se la campagna di crowdfunding, promossa da un tifoso del Manchester United attraverso la piattaforma GoFundMe, per raccogliere i 12 milioni di sterline necessari a dare il benservito a José ...