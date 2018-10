Union Berlino | il portiere è goleador | Rafal Gikiewicz segna al 94'

Pedro Alonso riporta Berlino ne La Casa di Carta 3? La reUnion con Darko Peric fa ben sperare : Non è dato sapere se si tratti di una reunion dettata da motivi professionali, ma l'incontro tra Darko Peric e Pedro Alonso fa sperare che quest'ultimo possa tornare ad interpretare il personaggio di Berlino ne La Casa di Carta 3. I due attori si sono rivisti questo sabato, come testimonia lo scatto apparso sui relativi profili Instagram, e hanno manifestato il loro entusiasmo sui social per questo incontro a distanza di mesi dalla fine ...