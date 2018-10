Una donna cambia dopo il matrimonio?

A Martinsicuro è stato rinvenuto il cadavere di Una donna dopo 9 anni : Si chiamava Marisa Cristante e viveva in provincia di Rieti. [VIDEO] A denunciare il fatto sarebbe stato un vicino di casa nel 2010. Tuttavia, le ricerche effettuate nel Rietino non andarono a buon fine, anche perché la signora non aveva nessun parente. Questa mattina è avvenuta la tragica scoperta all'interno di un'abitazione situata a Martinsicuro Teramo. La vicenda dei fatti Nella mattinata di ieri il cadavere della donna, che era scomparsa ...

A Martinsicuro è stato rinvenuto il cadavere di Una donna dopo 9 anni : Si chiamava Marisa Cristante e viveva in provincia di Rieti. A denunciare il fatto sarebbe stato un vicino di casa nel 2010. Tuttavia, le ricerche effettuate nel Rietino non andarono a buon fine, anche perché la signora non aveva nessun parente. Questa mattina è avvenuta la tragica scoperta all'interno di un'abitazione situata a Martinsicuro (Teramo). La vicenda dei fatti Nella mattinata di ieri il cadavere della donna, che era scomparsa nel ...

Monza - a piedi dopo il ritiro della patente : travolti e uccisi sul bordo della strada da Una donna ubriaca : travolti da un’auto guidata da una ragazza in stato d’ebbrezza mentre camminavano lungo la provinciale dopo aver dovuto abbandonare il mezzo su cui si trovavano, perché il conducente, loro amico, era positivo all’alcoltest. Aziz Oukhanekch, 38 anni, e Youssef Oujaa, 33 anni, entrambi marocchini, hanno perso la vita nell’impatto con una Lancia Y condotta da una 21enne sulla strada provinciale 2 attorno a Bellusco, in ...

Cinquanta grammi di cocaina in casa : arrestata Una donna : I carabinieri di Iolo hanno fermato una quarantenne che aveva già suddiviso in dosi l'ingente quantitativo di droga

Calabria flagellata dal maltempo - morti Una donna e il figlio a Lamezia| : Allagamenti sulla Salerno-Reggio Calabria. Automobilisti salvati con i gommoni. Scuole chiuse a Catania, bomba d’acqua a Bari

Arabia Saudita : nominata prima donna alla guida di Una banca : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Nubifragio in Calabria : morta Una donna e il più grande dei figli - l’altro di due anni è disperso : I Vigili del Fuoco hanno trovato i corpi della mamma e di uno dei due bimbi dispersi dalla sera di ieri in Calabria. La famiglia si trovava a bordo di un’auto nella zona di San Pietro Lametino, dove imperversava il maltempo. La vettura è stata trovata con i lampeggianti accesi. Stefania Signore, questo il nome della trentenne, era stata a prendere ...

Maltempo Calabria - morti Una donna e il figlio di 7 anni a Lamezia. Disperso bimbo di 2. Crolla un ponte nel lametino : Due morti, un ponte Crollato sulla strada Provinciale 19 e uno “osservato speciale”, il torrente Cantagalli esondato. Alcune famiglie evacuate a causa delle esondazioni e del rischio frane, soprattutto la provincia di Catanzaro. E danni in tutte le province, con voli cancellati e strade statali e tratti ferroviari chiusi. Il Maltempo che da giovedì sera sta colpendo il Sud Italia ha messo in ginocchio la Calabria, ...

Un uomo e Una donna pizzicati dalle telecamere mentre gettano barattoli nel contenitore della carta : TRENTO. Multe per un uomo e una donna immortalati da una telecamera di sorveglianza della Polizia locale di Trento mentre a Gardolo conferivano rifiuti in modo irregolare. I due - hanno accertato i ...

Maltempo al Sud - in Calabria morti Una donna e i suoi 2 figli. DIRETTA - : I corpi della mamma e dei bambini di 7 e 2 anni, dispersi in provincia di Lamezia Terme, sono stati ritrovati dai Vigili del fuoco. Erano in auto durante il nubifragio. Allagamenti e strade interrotte,...

Maltempo - in Calabria morta Una donna e i suoi figli. Crollato un ponte : La vettura su cui la donna viaggiavano i tre è rimasta impantanata ed è stata trovata vuota. Ritrovati dopo qualche ora anche i corpi

Maltempo - in Calabria morta Una donna e suo figlio. Crollato un ponte : La vettura su cui la donna viaggiavano i tre è rimasta impantanata ed è stata trovata vuota. Ritrovati il cadavere della donna e quello di uno dei due bambini, il più grande, di 7 anni. Sono in corso le ricerche del secondo figlio, due anni

Nubifragio in Calabria : morta Una donna e il più grande dei figli - l’altro di due anni è disperso : I Vigili del Fuoco hanno trovato i corpi della mamma e di uno dei due bimbi dispersi dalla sera di ieri in Calabria. La famiglia si trovava a bordo di un’auto nella zona di San Pietro Lametino, dove imperversava il maltempo. La vettura è stata trovata con i lampeggianti accesi. ...

Maltempo in Calabria - morta Una donna con i suoi due bambini : Una violenza ondata di Maltempo ha colpito la Calabria. "Stiamo valutando di dichiarare lo stato di emergenza - dice il presidente della Regione, Mario Oliverio -. La situazione è molto critica in particolare nella zona jonica, nel Vibonese e nel Lametino. Ci sono numerose strade interrotte per frane e allagamenti. La protezione civile è al lavoro senza sosta e nel pomeriggio sono previste ulteriori piogge forti".Tre morti a Lamezia Terme. Il ...