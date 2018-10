Un uomo e una donna investiti da un Suv in centro a Roma | lui muore | lei è gravissima

Roma - un uomo e una donna investiti da un Suv in centro : lui muore - lei è grave : Ancora sangue sulle strade della Capitale. All'indomani della morte del vice prefetto Giorgio De Francesco, investito da un bus turistico in via Cavour, si conta un'altra vittima nel centro storico ...

Un uomo e una donna pizzicati dalle telecamere mentre gettano barattoli nel contenitore della carta : TRENTO. Multe per un uomo e una donna immortalati da una telecamera di sorveglianza della Polizia locale di Trento mentre a Gardolo conferivano rifiuti in modo irregolare. I due - hanno accertato i ...

Nuovo concorrente del Grande Fratello VIP 2018 : un uomo o una donna? : Il Nuovo concorrente del GF VIP 2018: i nomi in lista per la prossima puntata Chi sarà il Nuovo concorrente del Grande Fratello VIP 2018? Anche la prossima settimana potremmo assistere a un altro ingresso: Lory Del Santo non sarà quindi l’ultima a essere entrata all’interno della Casa più spiata d’Italia. Stanno circolando diversi nomi […] L'articolo Nuovo concorrente del Grande Fratello VIP 2018: un uomo o una donna? ...

Poliziotti di Bra ritrovano una "city bike" da uomo nera - si cerca il proprietario : Riceviamo da Bra, in provincia di Cuneo, e pubblichiamo: "Durante un'operazione di polizia, gli agenti della Municipale braidese hanno rinvenuto una bicicletta modello "city bike" da uomo nera, marca ...

Parkinson - demenza o ictus il destino di una donna su 2 e un uomo su 3 : Secondo una ricerca pubblicata sul Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry, condotta presso l’Università Erasmus a Rotterdam, una donna su 2 e un uomo su 3 sono destinati a sviluppare una malattia neurologica Parkinson, demenza o ictus nell’arco della propria vita. Per giungere a questa conclusione i ricercatori si sono basati sull’analisi di dati clinici relativi a 12mila persone over 45, tutti partecipanti ...

Perugia : cade una parte del rivestimento del duomo di Città di Castello per vetustà : E’ da imputare “probabilmente alla vetustà dell’edificio e ad alcune infiltrazioni di acqua che hanno contribuito al distacco delle parti in muratura” interessate, il cedimento di una piccola porzione del rivestimento esterno del duomo di Città di Castello, avvenuto la scorsa notte senza provocare feriti. E’ quanto ipotizzano i vigili del fuoco, che stamani con due squadre hanno svolto un sopralluogo. Sul posto sono ...

Una piazza rossa a Milano - le magliette anti-intolleranza riempiono il Duomo : Tutti in piazza Duomo contro razzismo, antisemitismo e sessismo. Gli organizzatori dal palco: "Siamo 25mila"

Lecce - litiga con i vicini e spara : 3 morti - una ferita grave. L’uomo è stato fermato - contestata la premeditazione : Tre persone sono morte e un’altra è rimasta gravemente ferita in una sparatoria seguita a un litigio tra vicini di casa avvenuto a Cursi, nel sud del Salento, nella tarda serata di venerdì. Le vittime sono Franco e Andrea Marti, rispettivamente padre e figlio di 63 e 36 anni, e Maria Assunta Quarta, zia di Andrea. Padre e figlio sono morti sul colpo, mentre Quarta, raggiunta all’addome, è morta dopo essere stata ricoverata nell’ospedale ...

Terry Gilliam racconta una scena di L’uomo che uccise Don Chisciotte : “Il messaggio importante di questa scena è che bisogna stare sempre molto attenti a quello che si scrive”, dice il regista. Leggi

uomo paralizzato torna a camminare con una terapia speciale - VIDEO - : Un paziente con paralisi completa degli arti inferiori è tornato a camminare grazie alla ricerca scientifica. La notizia proviene dalla Mayo Clinic dove Kristin Zhao e Kendall Lee hanno studiato la ...

Milano : Assolombarda adotta una guglia del Duomo : Milano, 25 set. (AdnKronos) - Assolombarda 'adotta' una guglia del Duomo di Milano ed entra a far parte dei grandi donatori della Veneranda Fabbrica del Duomo. La guglia adottata dall'associazione degli industriali è la guglia di San Simeone Stilita, posta in Terrazza Centrale, sul lato sud, dove ar

Incidente in piazza Trento a Milano - schianto tra un filobus Atm e una moto : grave un uomo : Prima lo schianto, poi le sirene dei soccorritori e la corsa disperata al pronto soccorso. Incidente nella serata di lunedì 24 settembre in piazza Trento a Milano dove, intorno alle 19.50, si sono ...