Un doppio appuntamento | una mostra ed un concerto | proposti per la prima volta al

Spiritismo e medianità - doppio appuntamento sul paranormale con EPAS : Giovedì 20 settembre alle 21, presso la Casa delle Associazioni di via Musso 5, l'ufologo e scrittore Stefano Panizza tratterà il tema "Spiritismo fra medianità, fede e scienza". Entrambi gli ...

Laura Pausini torna in tv : doppio appuntamento su Canale 5 : Laura Pausini: il videoclip della nuova canzone La Soluzione e il concerto del Circo Massimo su Canale 5 doppio appuntamento in tv con Laura Pausini. Mediaset ha deciso di trasmettere in anteprima il nuovo videoclip della cantante: La Soluzione. Mercoledì 12 settembre, alle 21.20, su Canale 5 verrà mandato in onda il video del nuovo singolo di Laura. Il […] L'articolo Laura Pausini torna in tv: doppio appuntamento su Canale 5 proviene da ...

Anticipazioni Sacrificio d’Amore : doppio appuntamento del 15 e 16 agosto. Scoppia la Prima Guerra Mondiale : Sacrificio d’Amore, la fiction Mediaset che non brilla per ascolti, torna con un doppio appuntamento mercoledì 15 agosto e giovedì 16 agosto. La scelta del giorno appare un po’ a tutti, in primis ai fan della serie, un vero e proprio suicidio. Infatti Mercoledì 15 sarà Ferragosto, notoriamente un giorno di festa! Ma vediamo di scoprire insieme quali sono le Anticipazioni relative alla fiction con Francesco Arca, Francesca Valtorta, Giorgio ...

Giffoni Teatro - doppio appuntamento sabato 11 e domenica 12. : In scena: Ciro Girardi, Antonello Cianciulli, Rodolfo Fornario, Antonella Quaranta, Margherita Rago, Patrizia Capacchione e Stefano Schiavone INFO UTILI Entrambi gli spettacoli avranno inizio alle 21.

MacGyver 2 cavalca veloce verso il finale di stagione con un doppio appuntamento : anticipazioni 8 agosto : Per MacGyver 2 è arrivato il momento di premere l'acceleratore e andare dritto dritto verso il finale di stagione che andrà in onda prima di Ferragosto. A quanto pare Rai2 ha deciso di cambiare in corsa la sua programmazione e, dopo aver confermato la messa in onda di due episodi l'8 agosto, ha pensato bene di annunciare un triplice episodio giorno 13 chiudendo così questa movimentata, seconda stagione della serie con Lucas Till nei panni di ...

Temptation Island - doppio appuntamento. Anticipazioni : week end da sogno con i single e falò della verita per le coppie rimaste in gara : Ultime due puntate imperdibili e piene di colpi di scena per ' Temptation Island ', il programma leader negli ascolti condotto da Filippo Bisciglia . Eccezionalmente saranno due gli appuntamenti di ...