Un campione che sa andare contro vento

FIFA 19 scaricherà Cristiano Ronaldo? Guai in vista per il campione portoghese : FIFA 19 è approdato sul mercato da ormai più di una settimana, e milioni sono gli utenti da tutto il mondo che hanno allacciato i propri scarpini digitali e si sono lanciati sui campi da gioco confezionati da Electronic Arts. A fare capolino sugli scaffali degli utenti, in bella mostra, ci sarà poi indubbiamente il faccione di Cristiano Ronaldo, uomo copertina del titolo assieme a un altra stella del firmamento calcistico quale è Neymar. Ma la ...

Miriam e le campionesse azzurre che stanno incantando il mondo : Ci sono 14 meravigliose atlete italiane in Giappone che stanno facendo delle cose incredibili, ma di cui (come al solito) pochi parlano. Stiamo parlando della squadra italiana di volley femminile che sta disputando i Mondiali. Inutile tirare fuori la solita polemica degli sport di serie a e di serie b, degli sportivi troppo pagati, che magari alla fine deludono pure, e di quelli che in silenzio compiono delle imprese incredibili. Quello che ...

Snowboard – Michela Moioli operata - le parole della campionessa olimpica dopo l’intervento : Michela Moioli operata per una cisti al ginocchio: le parole della campionessa olimpica di Snowboard Michela Moioli è stata operata a causa di una cisti al ginocchio. La campionessa olimpica di Snowboard adesso dovrà fermarsi per circa un mese per recuperare e tornare sulla sua tavola da Snowboard più forte di prima. Foto sui social col pollice all’insù e una lunga spiegazione per rassicurare tutti i fan: “Quindi, il mio ...

Volley : Mondiali Femminili - l'Itala travolge le campionesse Olimpiche della Cina : SAPPORO, GIAPPONE,- Con un'altra grandissima prestazione la nazionale italiana femminile ha ottenuto il quinto successo consecutivo nel Campionato Mondiale 2018. La 'vittima' di oggi è stata ...

LIVE Italia-Cina volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : 3-1 - le azzurre affondano le campionesse olimpiche! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Sapporo (Giappone) si conclude la prima fase della rassegna iridata, la nostra Nazionale si presenta da imbattuta e va alla caccia della quinta vittoria consecutiva ma di fronte si troverà le quotate campionesse Olimpiche, anch’esse a punteggio pieno nel torneo. Andrà in scena un incontro fondamentale per il nostro cammino in ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Cina - sfida campale alle campionesse Olimpiche! Azzurre a caccia del pokerissimo per avvicinare la Final Six : L’Italia sta impressionando ai Mondiali 2018 di Volley femminile, questa mattina ha demolito la temuta Turchia di Giovanni Guidetti e ha infilato la quarta vittoria consecutiva nella rassegna iridata, ma ora la testa è già rivolta alla sfida di domani contro la Cina (ore 12.20, per la prima volta ci spostiamo dalla fascia delle 06.40). La nostra Nazionale, che nelle prime quattro uscite non ha lasciato per strada nemmeno un set, ora se la ...

Snowboardcross - Michela Moioli si deve operare. Piccolo stop per la campionessa Olimpica : Michela Moioli si dovrà sottoporre a un intervento chirurgico a causa di una cisti parameniscale al ginocchio sinistro. La Campionessa Olimpica di Snowboardcross andrà sotto i ferri il prossimo 4 ottobre presso la Clinica La Madonnina di Milano dove sarà seguita dai dottori Herbert Schoenhouber, Andrea Panzeri e Gabriele Thiebat. L’azzurra, che nella passata stagione aveva alzato al cielo anche la Coppa del Mondo, dovrà dunque restare ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Cina - le campionesse Olimpiche ai raggi X. La stella Zhu Ting e tante difese : L’Italia prosegue la propria marcia da imbattuta ai Mondiali 2018 di Volley femminile, le azzurre hanno asfaltato la Turchia e ora si lanciano verso la sfida contro la Cina (domani, ore 12.20) che chiuderà la prima fase della rassegna iridata. Le azzurre si presenteranno all’appuntamento da imbattute e se la dovranno vedere contro le Campionesse Olimpiche in un incontro che metterà in palio il primo posto nella Pool A. ...

Alice Volpi/ La campionessa del mondo di scherma : "Le Olimpiadi il mio sogno" (I Soliti Ignoti) : Alice Volpi, la campionessa del mondo di scherma ospite della puntata odierna de I Soliti Ignoti, martedì 2 ottobre 2018: "Le Olimpiadi sono il sogno di ogni atleta"(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 21:04:00 GMT)

Volley - Polonia campione del Mondo! Kurek trascina i biancorossi - Brasile demolito 3-0 : che bis dopo il 2014 : La Polonia ha vinto i Mondiali 2018 di Volley maschile dopo aver letteralmente dominato la Finale giocata contro il Brasile al Pala Alpitour di Torino. I biancorossi si sono imposti con un roboante 3-0 (28-26; 25-20; 25-23) in appena 98 minuti di gioco, dimostrazione di una supremazia schiacciante e davvero senza storia: i Campioni del Mondo si sono confermati sul tetto del Pianeta e hanno conquistato il terzo titolo iridato della loro storia ...

Mondiali Volley 2018 – Che show a Torino! La Polonia si conferma campione del mondo - applausi per il Brasile [GALLERY] : La Polonia si conferma campione del mondo: Brasile ancora una volta ko in finale contro i polacchi! Festa a Torino per la finale dei Mondiali di Volley 2018 Nonostante l’eliminazione della Nazionale italiana ad un passo delle semifinali, l’Italia ha risposto presente a Torino, riempiendo il palazzetto italiano per la finalissima dei Mondiali di Volley 2018. Dopo la vittoria degli Stati Uniti sulla Russia per la finalina per il ...

Polo - ITALIA campione D’EUROPA! Azzurri sul trono dopo 13 anni - che festa in casa. Ragazze d’argento : CAMPIONI D’EUROPA! L’ITALIA torna sul trono del Vecchio Continente a 13 anni dalla prima e unica volta, la nostra Nazionale di Polo ha sconfitto l’Azerbaijan per 8-4 al Polo Club Villa a Sesta (a Ripaltella – Bucine, in provincia di Arezzo) e ha così conquistato la Quantocoin Cup per la seconda volta nella sua storia dopo l’apoteosi di Amsterdam 2005, riscattando le sconfitte nell’atto conclusivo patite a St. ...