Ucciso per un Rolex | preso killer romeno | stava scappando all' estero

21enne Ucciso con una coltellata a Napoli - il dolore della mamma di Lello : 'Voglio giustizia per mio figlio' : 'Voglio giustizia per mio figlio, era un bravo ragazzo'. Non si dà pace Adelaide Porzio, madre di Lello Perinelli, il ragazzo ucciso la scorsa notte a Miano con una coltellata al cuore. In casa con ...

Napoli. Miano : Raffaele Perinelli Ucciso a coltellate : Raffaele Perinelli, incensurato di 21 anni, è morto all’ospedale Cardarelli di Napoli. Il ragazzo è deceduto a seguito di una

Artigiano Ucciso a Pordenone - arrestato il presunto omicida : stava per fuggire : I carabinieri hanno sottoposto a fermo Marius Haprian un cittadino romeno, di 48 anni, ritenuto il presunto assassino di Alessandro Coltro, l'Artigiano di 48 anni freddato con un colpo di pistola alla ...

ROMA VICEPREFETTO GIORGIO DE FRANCESCO INVESTITO E Ucciso DA BUS TURISTICO/ Moglie disperata : era su strisce : ROMA, morto INVESTITO da bus TURISTICO. Ultime notizie, stava attraversando la strada: mezzo sequestrato e autista sottoposto al test di alcol e droga(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 15:06:00 GMT)

Omicidio del prof leccese nel Bergamasco - forse Ucciso per motivi economici : due i killer : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Ucciso per errore : via ergastolo a boss : ANSA, - BARI, 5 OTT - Il boss del clan mafioso Di Cosola di Bari, Antonio Battista, non premeditò l'agguato nel quale, per errore, fu Ucciso Giuseppe Mizzi, il 38enne vittima innocente di mafia, ...

Cinque uomini armati gli entrano in casa per rapinarlo : imprenditore di Larino Ucciso in Sudafrica : Il tre ottobre, Raffaele Mastrogiuseppe è stato assassinato nella sua tenuta ad Heidelberg, località posta sessanta chilometri a sud di Johannesburg, nella provincia settentrionale del Gauteng. Era un ...

Uomo Ucciso per errore a Bari - ridotta condanna al boss che ordinò : "Uccidete il primo che passa" : Il 38enne Giuseppe Mizzi fu freddato in piazza. A ordinare l'agguato fu Antonio Battista che in primo grado era stato condannato all'ergastolo ma in Appello la pena è stata ridotta a vent'anni: "Non premeditò agguato"

Perugia - rapinatore Ucciso da colpo alla nuca durante inseguimento : indagati due carabinieri e una guardia giurata : Due carabinieri e una guardia giurata sono stati iscritti nel registro degli indagati per la morte di un malvivente durante un inseguimento nato dopo un furto in una tabaccheria di Ponte Felcino, in provincia di Perugia. Il cadavere dell’uomo, ancora con il passamontagna in testa, era stato ritrovato in una stradina secondaria, sul sedile posteriore dell’Audi a bordo della quale i ladri avevano tentato la fuga: l’uomo è morto a ...