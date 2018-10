Ubriaco | investe 23enne in motorino | scappa e chiede all’amico di mentire ai carabinieri

Verona - investe e uccide turista poi fugge. Arrestato 20enne - era Ubriaco : L’incidente questa notte in viale Galliano, la vittima è uno straniero originario dell’Est Europa. Per l’investitore, un 20enne, è scattato l’arresto con l’accusa di omicidio stradale aggravato. Il ragazzo era fuggito senza prestare soccorso, poi ha chiamato il 118 per chiedere informazioni, per poi tornare sul luogo dell'incidente.Continua a leggere

Brescia - Ubriaco e drogato in moto investe e uccide 2 pedoni/ Ultime notizie : positivo alla cannabis : ubriaco e drogato, motociclista travolge e uccide 2 pedoni. Ultime notizie Brescia: centauro arrestato e piantonato presso l'ospedale dove si trova attualmente ricoverato(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 11:58:00 GMT)

Drogato e Ubriaco a folle velocità in moto investe e uccide madre e figlio sulle strisce : Un motociclista ha travolto a forte velocità due pedoni uccidendoli entrambi. È accaduto a Brescia, in via Lamarmora, nel tardo pomeriggio di Ferragosto. Uno dei due pedoni è deceduto sul colpo mentre ...