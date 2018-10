TV | Rai2 | appuntamento con “Niagara” | “Quattro milioni di anni fa… la terra”

Programmi TV di stasera - giovedì 6 settembre 2018. Su Rai2 ultimo appuntamento per Rosewood - su Canale 5 la Nations League : Morris Chestnut in Rosewood Rai1, ore 21.25: Don Matteo 10 – Ultimi episodi - Replica Fiction di Jan Maria Michelini, Daniela Borsese, Monica Vullo del 2015, con Terence Hill, Nino Frassica. La fuga: Tomàs riceve una telefonata da Sabrina, ma prima di capire cosa stia succedendo, sente uno sparo. Don Matteo e i Carabinieri indagano per scoprire chi ha ridotto la ragazza in fin di vita. Nei secoli fedele: Alessandra, la ragazza cui è stato ...