TV | Rai Storia | “Cronache dal Rinascimento” | il Sacco di Roma

TV - Rai Storia : a “Cronache dal Rinascimento” Leonardo a Milano e la festa del Paradiso : È il 1482 quando Leonardo da Vinci arriva a Milano. Fino a quel momento ha lavorato nella bottega di Andrea del Verrocchio a Firenze entrando in contatto con la famiglia de’ Medici. Ed è proprio Lorenzo il Magnifico a inviare Leonardo in missione alla corte degli Sforza, a Milano. Leonardo è in cerca di gloria e di fama, e trova il suo mecenate in Ludovico Sforza, detto “il Moro”. Lo racconta il viaggio nella Storia di Cristoforo Gorno con ...

TV - Rai5 : “Coast Australia” alla scoperta della Tasmania e della sua storia : Deve il suo nome al navigatore ed esploratore olandese Tasman, che fu il primo europeo ad approdare sulle sue coste nel 1642. Qui in seguito gli esploratori francesi hanno condotto numerose spedizioni, finché gli Inglesi si sono stabiliti nelle sue terre, rivendicando l’isola una volta per tutte nel 1803. Lo storico e archeologo Neil Oliver, nel quarto episodio della serie “Coast Australia” in onda domenica 7 ottobre alle 15.05 su Rai5, va alla ...

Qualifiche decisamente deludenti per la Ferrari, quelle del GP del Giappone 2018, sede del 17° round del Mondiale di Formula Uno. La scarsa lucidità dimostrata nel Q3, relativamente alle condizioni meteo che hanno visto le due Rosse di Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel entrare in pista con le intermedie in un momento di pista asciutta mentre le Mercedes e gli altri usavano le supersoft, è costata alla scuderia di Maranello. Raikkonen partirà ...

I tesori nascosti negli archivi. Siena inaugura la nuova serie di Rai Storia / VIDEO : Siena, 4 ottobre 2018 - Mercanti, banchieri, artisti e diplomatici, sono i protagonisti della carte di un archivio che conserva centinaia di anni di Storia di una delle più fiorenti e nobili ...

LIVE Italia-Cuba volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA. Azzurre per il tris : 2-0 senza storia con le caRaibiche : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cuba, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Sapporo (Giappone) la nostra Nazionale scenderà in campo per affrontare la modesta compagine caraibica con l’obiettivo di conquistare la terza vittoria consecutiva della rassegna iridata e lanciarsi con maggiore convinzione verso i big match contro Turchia e Cina che ci diranno quali potranno essere le nostre reali ambizioni in ...

TV - Rai3 : “La Grande Storia” presenta il documentario “SS – I simboli del male” : Appuntamento lunedì 1 ottobre, alle 23.25 su RAI3, con La Grande Storia. Nella puntata sarà presentato il documentario “SS – I simboli del male” di Manuela Mattioli, che percorre i meandri più oscuri del Terzo Reich, alla scoperta dei suoi uomini più fanatici e sanguinari. Quale filo lega tra loro gli oltre 800 mila uomini delle SS? Cosa rappresenta per il capo delle SS Himmler il castello di Wewelsburg, il quartier generale del suo ...

TV - Rai Storia : “Italia : viaggio nella bellezza” racconta i guardiani della bellezza - dalla parte del patrimonio : Un viaggio alla scoperta dei “guardiani della bellezza” attraverso le storie di grandi personaggi che hanno dedicato la loro vita alla ricerca e alla tutela dei nostri beni culturali. Gli archeologi e i soprintendenti pionieri – che si sono schierati, spesso in epoche e in contesti difficili, sempre “dalla parte del patrimonio” – sono i protagonisti di “Italia: viaggio nella bellezza”, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 1 ottobre ...

TV - Rai Storia : “Il giorno e la Storia” - la giustizia di Norimberga : Il primo ottobre 1946, a Norimberga, viene emessa la sentenza nel processo che vede imputati 22 tra i maggiori gerarchi nazisti. Una pagina Storia ripercorsa da “Il giorno e la Storia”, in onda lunedì 1 ottobre a mezzanotte e, in replica, alle ore 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e alle 20.10. su Rai Storia. Iniziato il 20 novembre 1945, il processo termina con 12 condanne a morte, alcune pene detentive dall’ergastolo a svariati anni di ...

Amore Criminale su Rai 3 racconta la storia di Monica : Quarto appuntamento di Amore Criminale, il programma di storie di femminicidio condotto da Veronica Pivetti: ecco le anticipazioni di domenica 30 settembre Torna “Amore Criminale” su Rai3 con una nuova storia di Amore e violenza. A raccontarla è ancora una volta Veronica Pivetti, attrice che dimostra ancora una volta di sapersi confrontare con il ruolo di conduttrice di un programma forte e attuale. Scopriamo tutte le anticipazioni ...

La storia delle baby squillo dei Parioli diventa una serie Netflix - tRailer - : Partendo dal clamoroso e celebre caso di cronaca, i sei episodi diretti dal figlio d'arte Andrea De Sica raccontano il mondo segreto delle adolescenti. Nel cast Benedetta Porcaroli, Alice Pagani, ...

Stan&Ollie - la storia mai raccontata del duo comico che fa ancora ridere il mondo – TRailer : Un po’ di lattice per la pappagorgia, quintali di brillantina e due bombette nere. Risplendono (si spera) le stelle di Stan Laurel e Oliver Hardy, Stanlio e Ollio per noi comuni italiani, nel Trailer del film a loro dedicato, Stan&Ollie, che verrà visto in anteprima al prossimo London Film Festival (10-21 ottobre 2018). Stanlio è interpretato da Steve Coogan, il comico britannico divenuto nel tempo anche attore di film drammatici ...

