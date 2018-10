Tu si que vales | Maria De Filippi è una furia | Manda a fan me

A 'Tu Sì que Vales' Maria De Filippi perde il controllo e mortifica la cantante : Maria De Filippi perde il proverbiale aplomb e fa il gesto dell'ombrello a 'Tu Sì Que Vales', il programma del sabato sera di Canale 5. L'esibizione del duo con le ali Nina e Frank non è piaciuta ai ...

Ascolti TV | Sabato 6 ottobre 2018. Boom Tú sí que vales (29%) - cala Ulisse (17.4%). I Topi 7.9%. Dati settimana : La7 batte Rete4 : Iva Zanicchi a Tu si que vales Su Rai1 – dalle 21.28 alle 23.50 – il secondo appuntamento con Ulisse di Alberto Angela ha conquistato 3.487.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale 5 – dalle 21.11 alle 0.41 – la quinta stagione di Tú sí que vales ha raccolto davanti al video 5.232.000 spettatori pari al 29% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.050.000 spettatori pari al 4.8% di share mentre NCIS New ...

Analisi Auditel : La serata di sabato 6 ottobre 2018 fra Tu si que vales - Ulisse ed i Topi di Albanese : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre nella corsia che va dal 20 al 25% di share, con la linea del Tg5 che arriva a tocca la soglia del 20% di share. La curva del Tg La7 si ferma sulla soglia del 5% di share, con la curva del Tg2 che tocca la soglia dell'8% di share, con la linea di Rete 3 che la abbraccia con Le parole della settimana. L'access time vede davanti la curva blu di Soliti ...

Belen Rodriguez fuori di "seno" - incidente sexy a Tu si que vales/ Video : la regia cesura ma... : A Tu si que vales 2018, Belen Rodriguez protagonista di un incidente hot. Alla showgirl argentina durante un esercizio di crossfit le esce il seno, la regia "oscura" ma...(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 10:53:00 GMT)

Tu si que vales - la concorrente impazzisce : insulti - dito medio - minacce. Maria De Filippi la brutalizza : A Tu si que vales è andata in onda la furia di Maria De Filippi . Al programma si sono presentati tali Ninfa e Frank , ma la loro esibizione non ha convinto il pubblico. Dunque, Ninfa ha perso le ...

Ascolti TV | Sabato 6 ottobre 2018. Boom Tú sí que vales (29%) - cala Ulisse (17.4%). I Topi 7.9% : Iva Zanicchi a Tu si que vales Su Rai1 – dalle 21.28 alle 23.50 – il secondo appuntamento con Ulisse di Alberto Angela ha conquistato 3.487.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale 5 – dalle 21.11 alle 0.41 – la quinta stagione di Tú sí que vales ha raccolto davanti al video 5.232.000 spettatori pari al 29% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.050.000 spettatori pari al 4.8% di share mentre NCIS New ...

Maria De Filippi sfiora il 30% con Tu Si que vales e supera Angela : Tu Si Que Vales stravince negli ascolti: Maria De Filippi batte Angela La seconda puntata di Tu Si Que Vales di sabato 6 ottobre 2018, in onda in prima serata su Canale 5, è stata piuttosto movimentata. Il talent, affidato per annunciare i nomi dei concorrenti ad una pessima conduzione di Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, con giuria composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, continua ad ...

Ascolti TV | Sabato 6 ottobre 2018. Boom Tú sí que vales (29%) - cala Ulisse (17.4%) : Iva Zanicchi a Tu si que vales Su Rai1 il secondo appuntamento con Ulisse di Alberto Angela ha conquistato 3.487.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale 5 la quinta stagione di Tú sí que vales ha raccolto davanti al video 5.232.000 spettatori pari al 29% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato .000 spettatori pari al % di share mentre NCIS New Orleans ha raccolto .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Shrek 2 ha ...

Tu sì que vales| La concorrente fa gestacci al pubblico : la reazione furiosa di Maria De Filippi : La concorrente non ha apprezzato di essere stata bocciata da giudici e giuria popolare e ha fatto il dito medio al pubblico...

Ascolti tv ieri - Ulisse vs Tu si que vales | Dati Auditel 6 ottobre 2018 : Prima vittoria per Canale 5 per quanto riguarda i Dati Auditel nella prima settimana di sfida di sabato scorso. Cosa sarà successo, secondo gli Ascolti tv di ieri, sabato 6 ottobre 2018, nel secondo sabato di competizione a colpi di share fra Alberto Angela, conduttore di Ulisse il piacere della scoperta e Tu si que vales con Maria De Filippi, Belen Rodriguez, Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Iva Zanicchi? Quanti telespettatori si sono ...

Maria De Filippi si arrabbia contro una concorrente a Tu Si que Vales. Ecco il VIDEO : Ieri sera a Tu Si Que Vales si sono presentati Ninfa e Frank. La loro esibizione non ha convinto i L'articolo Maria De Filippi si arrabbia contro una concorrente a Tu Si Que Vales. Ecco il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

TU SI que vales 2018 - SECONDA PUNTATA/ Diretta e concorrenti : Maxino e il brano composto in dieci minuti : Tu sì que VALES 2018, SECONDA PUNTATA 6 ottobre, concorrenti e Diretta: dopo l'Orchestra Magicamusica, chi conquisterà un posto nella finale dell'8 dicembre?(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 00:30:00 GMT)

Tu si que vales 2018 - seconda puntata/ Diretta e concorrenti : il racconto del 75enne Zio Bartolo : Tu sì que vales 2018, seconda puntata 6 ottobre, concorrenti e Diretta: dopo l'Orchestra Magicamusica, chi conquisterà un posto nella finale dell'8 dicembre?(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 23:46:00 GMT)

Ninfa e Frank a Tú sí que vales - caos in studio e Maria De Filippi furiosa : Tú sí que vales, Ninfa e Frank scatenano il caos Puntata scoppiettante a Tú sí que vales con protagonisti Ninfa e Frank, due performer che hanno fatto imbestialire Maria De Filippi e arrabbiare tutto il resto dei giudici. Il motivo della discordia sta nella canzone proposta: la ragazza infatti ha portato in studio un pezzo […] L'articolo Ninfa e Frank a Tú sí que vales, caos in studio e Maria De Filippi furiosa proviene da Gossip e Tv.