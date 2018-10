Trifolium pratense | pianta e sua coltivazione

ideegreen

(Di domenica 7 ottobre 2018) Il trifoglio rosso () è una specie erbacea che in Italia è coltivata principalmente a scopo foraggiero. Il suo interesse, nel resto del mondo, abbraccia le cure alternative e laornamentale. Il, infatti, si può coltivare per ottenere un’estesa prateria verde, in sostituzione del classico manto erboso. Nella medicina indiana, questa, è molto usata per la preparazione di rimedi dalle molteplici virtù. Scopriamone insieme tutti i dettagli. (altro…)e suaIdee Green.