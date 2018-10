Triathlon | Olimpiadi Giovanili 2018 | Amber Schlebusch vince la prova femminile davanti a

oasport

: #Triathlon La sudafricana Amber #Schlebusch vince l'oro nella prova individuale femminile dei Giochi Olimpici giova… - OA_Sport : #Triathlon La sudafricana Amber #Schlebusch vince l'oro nella prova individuale femminile dei Giochi Olimpici giova… - GazzettadellaSp : Passano dal Triathlon di Lerici le selezioni per le Olimpiadi di Tokyo -

(Di domenica 7 ottobre 2018) Sono entrati nel vivo i terzi Giochi Olimpici giovani estivi di Buenos Aires, anche per quanto riguarda il. La primain programma era la gara individuale, ed il successo è andato alla sudafricanache ha centrato una splendida medaglia d’oro in rimonta, andando a chiudere con il tempo di 58:45, precedendo la danese Sif Bendix-Madsen di 11 secondi e la svizzera Anja Weber di 51., classe 2001, ha chiuso il tratto a nuoto in 9:59, con il primo cambio in 46 secondi. Il settore in bici è stato completato in 30:17, accusando oltre quaranta secondi dalle prime della classe ma, come detto, ha fatto segnare un sensazionale 17:15 nella parte di corsa (dopo 28 secondi di cambio) per un successo in rimonta davvero brillante. Alle sue spalle, come detto, la danese Bendix-Madsen, che cede 1:02 rispetto alla sudafricana nella parte ...