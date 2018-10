Treviso | al castello di Roncade torna ' Autunno in Castello'

liberoquotidiano

: RT @TV2000it: Altro Il castello Papadopoli - Giol e il suggestivo Parco Gambrinus di San Polo di Piave (Treviso) #BorghidItalia alle 14.25… - FilomenaGallo55 : RT @TV2000it: Altro Il castello Papadopoli - Giol e il suggestivo Parco Gambrinus di San Polo di Piave (Treviso) #BorghidItalia alle 14.25… - TV2000it : Altro Il castello Papadopoli - Giol e il suggestivo Parco Gambrinus di San Polo di Piave (Treviso) #BorghidItalia… - Fond_Benetton : I libri della Fondazione saranno presenti alla sedicesima edizione di Libri in Cantina, la mostra nazionale della p… -

(Di domenica 7 ottobre 2018), ott. (AdnKronos) - Ildi, in provincia diad ospitare “in”: la mostra-mercato con oltre cento espositori selezionati da tutta Italia con prodotti di artigiani esclusivi, oggetti ricercati, opere d'arte, idee per il look e anche per l’abitare;