Treviso | al castello di Roncade torna ' Autunno in Castello' 2

Treviso : al castello di Roncade torna 'Autunno in Castello' : Treviso, ott. (AdnKronos) - Il castello di Roncade, in provincia di Treviso, torna ad ospitare “Autunno in castello”: la mostra-mercato con oltre cento espositori selezionati da tutta Italia con prodotti di artigiani esclusivi, oggetti ricercati, opere d'arte, idee per il look e anche per l’abitare;