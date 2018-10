Trenitalia | già in vendita biglietti con prenotazione posti orario invernale 2018 19

La prevenzione viaggia in treno. I convogli Trenitalia si tingono di rosa : Arriva l' ottava edizione di Freccia rosa nel mese di ottobre dedicato alla prevenzione del tumore del seno e alla cultura della prevenzione . Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e IncontraDonna ...

Aeroporto di Perugia - partnership con Trenitalia : Teleborsa, - All' Aeroporto di Perugia , i passeggeri da oggi , 17 settembre 2018, possono rivolgersi alla biglietteria dell'aerostazione per acquistare biglietti Trenitalia per qualsiasi destinazione.