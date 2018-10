Trapani | per il Festival Scontrino il Duo Francesco Palmisano - Debora Conte

Trapani - i sindacati chiedono un incontro urgente per il personale della raccolta rifiuti : Dopo la firma del contratto per l'aggiudicazione del servizio di igiene ambientale nella città di Trapani assegnato alla Energetikambiente i sindacati chiedono un incontro urgente per affrontare la ...

Arrestato Sansica - il giovane che ha picchiato un vigile a Trapani - solo perchè... : E' stato Arrestato Alessio Sansica. Si tratta del giovane di Trapani, classe 1999, che un paio di pomeriggi fa si è reso protagonista di un episodio violento in centro. In pratica, aveva una ...

Mafia a Trapani : arsenale scoperto in campagna/ Ultime notizie - rinvenuti fucili - Kalashnikov e pistole : Mafia a Trapani: arsenale scoperto in campagna. Ultime notizie, rinvenuti fucili, Kalashnikov e pistole appartenenti alla malavita locale. Nuovo colpo ai danni dei mafiosi

Il Sindaco di Trapani parteciperà alla marcia per la Pace Perugia Assisi : La Città di Trapani, attraverso il suo Sindaco Giacomo Tranchida, sarà rappresentata, il 7 ottobre prossimo, alla marcia per la Pace che si snoderà lungo il percorso che parte da Perugia per arrivare ...

Scoperti in un anno cinque cellulari tra i detenuti del carcere di Trapani : Scoperti in un anno ben cinque cellulari tra i detenuti del carcere di Trapani. Sono stati trovati dagli agenti di polizia penitenziaria nel corso della perquisizione di alcune celle. La vicenda la ...

Vendemmia - scoperti a Trapani 12 lavoratori in neri : di cui 2 clandestini : Vendemmia: continua l’attivita’ di contrasto al lavoro sommerso in provincia di Trapani. Durante i controlli sono stati trovato 12 lavoratori in nero

Trapani : coniugi vivono per 3 mesi in auto - Caritas li accoglie (2) : (AdnKronos) - Già ieri pomeriggio Filippo e Anna Maria avevano espresso la volontà di volere incontrare il vescovo per ringraziarlo della sua vicinanza. Stamattina il presidente della Fondazione San Vito li ha accompagnati al palazzo vescovile. "Questo sarà un momento che non dimenticheremo mai – ha

DIRETTA/ Trapani Siracusa (risultato live 0-0) info streaming video e tv : pericoloso Vazquez! : DIRETTA Trapani-Siracusa, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, quarta giornata del girone C

Il Trapani non perdona : espugna il campo di Vibo Valentia - 0 - 2 - RISULTATI : Alla seconda giornata di campionato, il Trapani è a punteggio pieno. I granata si candidano al successo finale per avere un organico di tutto rispetto e di categoria. La formazione di Italiano quest'...

Trapani : TURANO - PER BACINO ED EX CANTIERE FUTURO COMUNE : TRAPANI, 22 SETT - "Lo ribadirò fino allo sfinimento: a TRAPANI BACINO di carenaggio, di proprietà della Regione, e area dell'ex CANTIERE navale, del demanio, hanno necessariamente un FUTURO COMUNE". ...

Aeroporto di Trapani - i Sindaci rinnovano il loro impegno per il rilancio : Ennesimo incontro per parlare del futuro dell'Aeroporto di Trapani Birgi. Ennesimo impegno dei Sindaci per il rilancio. L'incontro questa volta è stato voluto dal Distretto Turistico. Convocata dal ...

DIRETTA / Trapani Reggina (risultato finale 3-0) streaming video e tv : Bel successo per i granata : DIRETTA Trapani Reggina, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A Erice le due squadre giocano per la prima giornata nel girone C di Serie C

Trapani - fatture false per 1 - 4 milioni di euro in gran bazar : Guardia di Finanza Trapani, gran bazar di prodotti cinesi. Scoperto giro di fatture false per 1,4 milioni di euro. Titolare cinese denunciato.

Le operazioni della settimana della polizia in provincia di Trapani : Le persone controllate sono state 967. 267 i posti di blocco, 140 persone con precedenti controllate. Sono alcune delle attività svolte dalla polizia in provincia di Trapani nel corso dell'ultima ...