Tragedia a Pisa | auto contro pullman | muore un giovane di Napoli

Giulio è non ce l'ha fatta, RIP <3 :'(

(Di domenica 7 ottobre 2018) Una vera e propriasi è consumata venerdì 5 ottobre in provincia di, precisamente a Migliarino, frazione del comune di Vecchiano. Undi appena 28 anni, Giulio Palma, originario di Giugliano provincia diè rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la Via Aurelia Sud, perdendo drammaticamente la vita VIDEO. Secondo quanto riportato daToday, il ventottenne era a bordo della sua vettura quando si è andato a scontrare frontalmenteunbus di linea, sbalzando fuori dall'abitacolo e morendo sul colpo. La vittima era il figlio di un tabaccaio di Giugliano, dunque ben conosciuto tra i residenti del comune campano. Il ragazzo si era trasferito in Toscana, dove lavorava come panettiere presso l'Esselunga di Lido di Camaiore.: perde la vita in un incidente unnapoletano Pare che Giulio Palma lavorasse come commesso presso ...