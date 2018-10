Tragedia a Napoli | ucciso giovane calciatore | accoltellato al petto da un venditore

Tragedia a Napoli : assassinato con una coltellata il 21enne Raffaele Perinelli - ex calciatore di Serie D : Una Tragedia ha scosso la città di Napoli e indirettamente ha toccato anche il mondo del calcio . L'ex di Gragnano e Turris, con cui ha disputato anche due stagioni in Serie D, Raffaele Perinelli è morto nella giornata di ieri, a seguito dalla lite sfociata nel suo ...

Tragedia a Pisa - auto contro pullman : muore un giovane di Napoli : Una vera e propria Tragedia si è consumata venerdì 5 ottobre in provincia di Pisa, precisamente a Migliarino, frazione del comune di Vecchiano. Un giovane di appena 28 anni, Giulio Palma, originario di Giugliano provincia di Napoli è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la Via Aurelia Sud, perdendo drammaticamente la vita [VIDEO]. Secondo quanto riportato da Pisa Today, il ventottenne era a bordo della sua vettura quando si è andato ...

Napoli - Tragedia all'Ospedale del Mare : detenuto sfugge al piantone e si uccide lanciandosi nel vuoto : Si è gettato dalle scale antincendio dell'Ospedale del Mare ed è morto sul colpo. A suicidarsi è stato un paziente psichiatrico che era ricoverato nel reparto specializzato...

Tragedia a Napoli - si suicida lanciandosi dal quinto piano : aveva 28 anni : Una vera e propria Tragedia si è consumata venerdì 7 settembre tra le strade di Napoli, precisamente nel quartiere di Soccavo, appartenente all'area dei Campi Flegrei, dove un giovane di appena ventotto anni, A. A., si è tolto la vita lanciandosi dal quinto piano di un edificio, dal balcone della propria abitazione. Nonostante l'immediato soccorso da parte del personale del pronto soccorso, per il ragazzo non c'è stato proprio niente da fare. ...

Napoli - proiettile vagante ferisce una donna affacciata al balcone : Tragedia sfiorata : La camorra torna a mettere paura per le strade di Napoli. [VIDEO] Un'altra stesa si è verificata lunedì 3 settembre e per poco, probabilmente per una buona dose di fortuna, il fatto gia' abbastanza grave non si è trasformato in una vera e propria tragedia. Una donna cinquantunenne, Anna Celentano, infatti, è stata colpita da un proiettile vagante mentre si trovava sul suo balcone di casa nella zona di Vicaria Vecchia. Inevitabilmente, come ...

Napoli - celebrati i funerali dei coniugi morti nella Tragedia del Raganello : Napoli - Centinaia di persone hanno gremito la chiesa di Maria Santissima Immacolata, a Qualiano , Napoli, , per l'ultimo saluto ad Antonio Santopaolo e Carmen Tammaro, i due coniugi morti nella ...

Napoli - cade palo della luce : Tragedia sfiorata al Vomero : tragedia sfiorata al Vomero dove un palo della luce è caduto in strada e si è abbattuto sulla carreggiata in via Puccini. Al momento del distacco improvviso del palo dalla base, poco...