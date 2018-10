' Tra sei mesi questa Ue non ci sarà più' Di Maio e Salvini schierati contro Bruxelles

Di Maio : sulla manovra non c'è nessun piano B - questa Europa Tra sei mesi è finita : Sul fronte dei conti pubblici, il Governo non fa retromarcia e continua la sua strada: lo stesso ministro dello Sviluppo Economico e vicepremier Luigi Di Maio dice senza mezzi termini che non c'è "nessun piano B". Questo perché da parte dell'esecutivo "non c'è alcuna volontà di arretrare" né si vuole assolutamente "tradire i cittadini italiani. ...

Manovra - Di Maio : “Questa Europa Tra sei mesi è finita - alle elezioni europee ci sarà un terremoto politico” : “Non sono venuto alla Coldiretti per alzare i toni con l”Europa, anche perché diciamoci la verità questa Europa qui tra sei mesi è finita“. Ad attaccare è il vicepremier Luigi Di Maio intervenendo dal palco al Villaggio Coldiretti al Circo Massimo di Roma. “Tra sei mesi ci sono le elezioni europee e così come c’è stato un terremoto politico in Italia il 4 marzo, ci sarà un terremoto politico alle elezioni europee di ...

Mal di testa - boom nelle scuole / Aumentano i casi Tra i giovani : ne soffrono sei ragazzi su dieci : nelle scuole è boom di mal di testa: Aumentano i casi tra i giovani con sei casi su dieci. A soffrirne sono soprattutto le ragazze come condotto da un'indagine sullo scorso anno.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 16:50:00 GMT)

Se sei un fan di Harry Potter adorerai la reunion Tra Daniel Radcliffe e Tom Felton : Magica The post Se sei un fan di Harry Potter adorerai la reunion tra Daniel Radcliffe e Tom Felton appeared first on News Mtv Italia.

Genoa - Piatek : “Obiettivo 38 gol stagionali. Futuro? Non so dove sarò Tra sei mesi” : Genoa Piatek FUTURO / Krzysztof Piatek vuole continuare a stupire tutti. Intervistato ai microfoni di ‘DAZN’, l’attaccante del Genoa ha parlato dei suoi obiettivi stagionali. Il primo è quello di provare a eguagliare Gabriel Batistuta, a segno per undici giornate consecutive nella stagione 1994/95: “Sarà difficile raggiungere il record di Batistuta e segnare nei primi […] L'articolo Genoa, Piatek: “Obiettivo ...

Piatek spaventa i tifosi del Genoa : “Tra sei mesi non so dove giocherò” : Piatek sta facendo divertire i tifosi del Genoa in questa prima fase della stagione in Serie A, il futuro però è incerto “L’anno scorso ero sicuro che sarei andato in un campionato migliore. Ora sono arrivato qua solo da due mesi e mezzo e non so dove sarò tra altri sei”. Krzysztof Piatek fa tremare i tifosi del Genoa. Intervistato da DAZN ha mostrato una certa perplessità su quale sarà il proprio futuro tra sei mesi, vale a dire al ...

Inghilterra - sei debuttanti fra i convocati per la Nations League : ecco di chi si Tratta : Il ct dell’Inghilterra Gareth Southgate, che ha appena rinnovato fino al 2022, spera di poter celebrare il nuovo contratto con dei risultati positivi in Nations League negli impegni contro Croazia (12 ottobre) e Spagna (15 ottobre). Per l’occasione sono stati convocati i giovanissimi Mason Mount, Jadon Sancho e James Maddison. Il primo, centrocampista di 19 anni, si è messo in luce nel Derby County di Frank Lampard, mentre il ...

Domenica Live - Lorenzo Crespi mosTra i messaggi degli autori : «Sei stato spettacolare - hai asfaltato la Cascella. E’ una testa di caz*o - è risaputo che è pazza» : Domenica Live Lorenzo Crespi è un fiume in piena. Ancora risentito per le offese ricevute da Karina Cascella a Domenica Live nel corso del dibattito sui vip caduti in miseria, l’attore non ha preso affatto bene la marea di critiche espressa contro di lui sui social. Oltre ad annunciare il suo allontanamento da ogni canale virtuale – cosa in realtà non avvenuta – Crespi ha risposto stizzito ai suoi follower che lo ritengono vittima di una ...

Grande Fratello Vip : scontro Tra Valerio Merola a Maurizio Battista : ”Per me sei un uomo morto”. Guarda il VIDEO : Grande Fratello Vip Valerio Merola a Maurizio Battista:”Per me sei un uomo morto”. Dopo le ultime nomination nella casa del L'articolo Grande Fratello Vip: scontro tra Valerio Merola a Maurizio Battista:”Per me sei un uomo morto”. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Ravenna : testa nel wc - malTrattamenti e insulti dal patrigno al 15enne : “Sei gay” : Sottoponeva il figlio all’epoca 15enne della sua nuova compagna, a ogni sorta di angherie. Era arrivato ad infilargli in bocca i suoi calzini sporchi e a fotografarlo mentre si trovava in bagno nudo. Ora per quel 45enne di Ravenna è arrivata la condanna.Continua a leggere

Minaccia l'ex durante la lite in sTrada : 'Sei già morta - ti faccio ammazzare'. Arrestato : Approfondimenti Picchiata e Minacciata di morte mentre allatta il figlio: Arrestato il compagno 7 marzo 2018 Aggredisce e Minaccia la moglie con un coltello: Arrestato un 69enne 20 luglio 2018 E' ...

Musei : Bonisoli - servono direttori bravi che sappiano enTrare in meccanismi : Milano, 1 ott. (AdnKronos) - "La scelta di un direttore per una istituzione culturale, come ad esempio la Pinacoteca di Brera, è una cosa molto importante che ha bisogno di persone capaci, che abbiano una visione e che siano moderni, qualsiasi cosa questa cosa voglia dire. Dopodiché uno lavora in It

Germania - arrestati sei neonazisti : “Progettavano attentati contro sTranieri” : Si facevano chiamare “Rivoluzione Chemnzitz” e progettavano attentati per il 3 ottobre, giorno in cui in Germania si festeggia la Riunificazione. Per questo la polizia tedesca ha arrestato 6 neonazisti, tra la Sassonia e la Baviera, con l’accusa di aver fondato un gruppo terroristico. Fra gli obiettivi ci sarebbero stati stranieri e anche politici di orientamento diverso dal proprio. Secondo le indagini della procura federale, ...