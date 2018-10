Torre del Greco - Aveva trasformato la sua abitazione in un droga shop | nei guai un 35enne

Maltempo Calabria - Torrente esondato a Davoli : proseguono gli interventi dei Vigili del Fuoco : proseguono gli interventi dei Vigili del Fuoco in Calabria per il Maltempo. I Vigili sono al lavoro a Davoli Marina (Catanzaro) per l’esondazione del torrente Ficarazzo. L'articolo Maltempo Calabria, torrente esondato a Davoli: proseguono gli interventi dei Vigili del Fuoco sembra essere il primo su Meteo Web.

Pioggia e fango travolgono il catanzarese : le immagini della devastazione nel comune di Torre di Ruggiero : Continuiamo a dare ampio spazio alla Calabria oggi nel nostro giornale, per documentarvi e aggiornarvi della grave ondata di maltempo che sta colpendo gran parte della regione, causando purtroppo...

Maltempo in Calabria crolla ponte delle Grazie. Esonda Torrente - la gente si rifugia in un centro commerciale : L'ondata di Maltempo che sta investendo il Sud Italia sta creando disagi ed è arrivata anche una vera tragedia: una giovane mamma, Stefania Signore , trovata morta col figlioletto di 7 anni, e l'altro ...

Mamma e figlio trovati morti in un Torrente a Lamezia Terme a causa del maltempo : I corpi della Mamma e di uno dei due figli dispersi in provincia di Lamezia Terme a seguito dell'ondata di maltempo sono stati ritrovati dai vigili del fuoco. Le vittime sono state ritrovate nel letto di un torrente nei comuni di San Pietro a Maida e San Pietro Lametino. Sono in corso le ricerche del secondo figlio della donna che risulta ancora disperso.

Ginnastica : Talisa Torretti della Ginnastica Fabriano a Buenos Aires per le Olimpiadi Giovanili : Saranno in 84 i giovani italiani dai 13 ai 18 anni che si misureranno con i pari età di tutto il mondo e la ginnasta della Faber Ginnastica, accompagnata da Julieta Cantaluppi, si giocherà le sue ...

Fortezze di Puglia : La diruta Torre di Raimondello Orsini del Balzo a Taranto : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Atletica - il presidente Giomi presenta Antonio La Torre : nominato nuovo direttore tecnico della Fidal : Il presidente della Fidal ha presentato la nuova struttura federale, soffermandosi sul nuovo direttore tecnico Antonio La Torre Si apre nel ricordo del grande Franco Sar, venuto a mancare proprio ieri, la presentazione della nuova struttura tecnica federale presso la Sala Consolini della sede Fidal a Roma. “Un ricordo doveroso e molto sentito di un gentiluomo vero come Franco Sar che ci ha appena lasciato. Una persona che ha ...

Clochard nella stazione di Torre del Greco : 'Vivono tra i rifiuti - aiutiamoli' : Torre DEL Greco - Come accade già da mesi nella stazione Sant'Antonio di Torre del Greco della Circumvesuviana, anche la stazione delle Ferrovie dello Stato di Torre del Greco è diventata un ...

La carica degli 'Anonymous' per pulire la città : domenica catena umana a Torre del Greco : Torre DEL Greco - Non vogliono apparire, vogliono creare un nuovo modello sociale e cercano nuovi volontari: nasce il movimento spontaneo di cittadini netturbini. È anonimo è apolitico il movimento ...

MILANO - OFFICINA OCCUPATA : SGOMBERO DELLA POLIZIA/ Ultime notizie - le lamentele dei residenti via Carlo Torre : Le forze dell'ordine sono intervenute stamane per sgomberare lo stabile occupato da collettivi studenteschi in via Carlo Torre zona Romolo MILANO. Non ci sono stati incidenti(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 11:59:00 GMT)

La Torre civica si colora di rosa contro il tumore del seno : ... " che è sempre una buona causa " dichiara l'assessore alle Politiche sociali di Città di Castello Luciana Bassini , invitando ad aderire all'iniziativa e a dare una mano, ' perché la scienza possa ...

Terremoto in Indonesia - il giovane eroe della Torre di controllo : fa decollare l'aereo e salva i passeggeri - poi muore : Ha sacrificato la sua vita per il suo lavoro, per far decollare in sicurezza un aereo passeggeri mentre in aeroporto c'era il panico per via di un fortissimo Terremoto: accade in Indonesia, e l'eroe ...

Puglia - incide graffiti nelle dune fossili dell’oasi di Torre Guaceto : “Danno irreversibile”. Denunciato 31enne : Ha deturpato in maniera irreparabile le dune fossili di Punta Penna Grossa, all’interno della Riserva naturale di Torre Guaceto in Puglia, dando sfogo alla sua “creatività” con incisioni e graffiti. Per questo un 31enne di origini campane è stato Denunciato dai militari della Guardia Costiera di Brindisi. Il giovane, nel periodo di vacanza in quest’oasi salentina, sarebbe stato autore di una serie di reati che spaziano ...