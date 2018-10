Titanic torna al cinema per l’anniversario dei 20 anni | trama recensione trailer

Titanic torna al cinema : tre giorni per rivivere l’amore indimenticabile tra Jack e Rose : Per chi lo ha amato alla follia, per chi lo rivisto almeno 20 volte e per chi (pochi) ancora non lo conoscono, una notizia che farà felici praticamente tutti: Titanic, il kolossal di James Cameron che ha vinto più Oscar nella storia e che ha consacrato al successo internazionale Leonardo Di Caprio e Kate Winslet, torna al cinema. “20 anni dopo.. vi innamorerete di nuovo” recita la locandina del film. QMI Stardust per celebrare il compleanno del ...