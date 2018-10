Tisana ai frutti di bosco | ricetta e virtù benefiche

meteoweb.eu

(Di domenica 7 ottobre 2018) La stagione autunnale ci offre nuove bellissime opportunità per passeggiate all’aperto, consentendo agli appassionati ddi raccogliere ricchi bottini didicon cui prepare, se lo desiderate, un’ottimaaidi, dal profumo avvolgente, da sorseggiare sotto una coperta prima di andare a letto… un rituale rilassante per concludere un’intensa giornata lavorativa nel migliore dei modi. Per preparla occorrono: 2 more essiccate, 4 mirtilli neri essiccati, 4 ribes neri essiccati. E’ sufficiente far bollire l’acqua in un pentolino, versando in essa idie lasciandoli in infusione per 10 minuti a fuoco spento. L’infuso va filtrato prima di essere consumato, con l’aggiunta di miele per dolcificare. Laaidipreviene le infezioni urinarie, esercita azioni antinfiammatorie, rinfrescanti, cicatrizzanti, è preziosa per l’apparato ...