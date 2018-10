Tina Turner si confessa | temevo di morire | mio marito mi ha donato un rene

La confessione choc di Tina Turner "Stavo morendo - mi ha salvato…" : "Stavo morendo, poi mio marito Erwin mi ha donato un rene e mi ha salvato la vita". La confessione choc è di Tina Turner, che si è raccontata a cuore aperto nel libro "My Love Story".Pagine pregne di intimità, nelle quali la cantate americana racconta per esempio di quando pensò di togliersi la vita per le violenze dell"ex marito Ike Turner: "Ho pensato di suicidarmi, perché mi sembrava l"unico modo per sfuggire alla sua violenza". E così una ...

Tina Turner : su Twitter - l’ultimo (commovente) saluto al figlio scomparso : Tina Turner pubblica su Twitter una foto dell’ultimo saluto a suo figlio, morto suicida lo scorso 4 luglio. Le sue ceneri disperse in mare, con una rosa come ultimo omaggio. Il 4 luglio del 2018 Tina Turner ha dovuto dire addio al suo adorato figlio, Craig Raymond, trovato morto a Studio City. L’uomo, di soli 59 anni, si sarebbe tolto la vita con un colpo di pistola nel suo ufficio di Los Angeles, dove lavorava come agente immobiliare. Una ...

