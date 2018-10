Thom Yorke | il cantante dei Radiohead compie 50 anni Ma non ha ancora finito di

ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 ottobre 2018) Il 7 ottobre 1968 è un lunedì uggioso come lo sono la maggior parte dei giorni in questo periodo dell’anno. A Wellingborough, cittadina dell’Inghilterra centrale, gli echi della cultura della contestazione che scuote il mondo occidentale sono pressoché ininfluenti e al massimo, quelli che arrivano sono delle canzoni dei Beatles che passano alla radio. È un lunedì, non un giorno qualsiasi della settimana, ma uno stato d’animo: è il giorno in cui nasceas Edward, per tutti semplicemente, dai fan considerato una divinità in terra, conosciuto per essere il frontman dei, band fra le più influenti nel panorama contemporaneo. Il gruppo più rilevante dai tempi dei Beatles.dimostra subito di avere una predilezione per la musica, inizia a strimpellare la chitarra ma è il pianoforte lo strumento in cui si specializza. Ha qualcosa di strano all’occhio sinistro, sembra ...