Thom Yorke | 50 anni da festeggiare sfidando la storica colonna sonora di Suspiria

Chiusi in un castello ad ascoltare "Suspiria" di Thom Yorke : l'anteprima della colonna sonora : Il tempo sembra essersi fermato tra queste mura piene di foto d'epoca: immagini di spettacoli, e della fondatrice, ex ballerina de La Scala,, della figlia che ora gestisce la scuola, e dei suoi cani, ...

Suspiria - com’è nata la nuova colonna sonora di Thom Yorke : La prima cosa a cui si pensa quando si pensa a Suspiria? La colonna sonora. Questa volta a filmarla è Thom Yorke che alla Mostra del Cinema di Venezia ha raccontato perché e come ha deciso di partecipare al progetto di Luca Guadagnino. “All’inizio ho chiesto a chi me l’ha proposto se era pazzo. Non avevo alcuna esperienza nella creazione di una colonna sonora e la musica scritta dai Gobiln per Suspiria è di quelle che ...