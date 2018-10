TFA sostegno | ennesima disputa fra il TAR ed il CDS sul ricorso per l’ammissione al corso

scuolainforma

(Di domenica 7 ottobre 2018) Il TFAha visto diversi ricorsi per l’esclusione di docenti non abilitati all’insegnamento. La vicenda che stiamo per illustrare è forse il caso più emblematico della contrapposizione degli orientamenti in seno ai due organi della giustizia amministrativa. La notizia di un accoglimento cautelare da parte dei giudici di Palazzo Spada, l’di una lunga serie, ci viene direttamente dallo studio legale che ha patrocinato ilaccolto. Ilper l’accesso al TFA Terzo CicloSono gli stessi avvocati Aldo Esposito, Ciro Santonicola ed Antonio Salerno a rivelare la notizia dell’accoglimento cautelare confermato in Consiglio di Stato. I docenti non abilitati all’insegnamento, specializzati sul campo e ammessi al tirocinio sul, hanno concluso ilnelle more del giudizio ed hanno maturato il diritto ...