Terremoto Haiti | scossa di magnitudo 6 | almeno 10 morti | crolli in diverse città

Terremoto Haiti : almeno 10 morti : almeno 10 persone sono morte a causa del Terremoto di magnitudo 5.9 che ha colpito ieri sera Haiti: lo riporta il quotidiano britannico Guardian citando la polizia e il ministro dell'Interno Reynaldo ...

Terremoto Haiti - almeno 11 morti e case interamente distrutte : Si aggrava il bilancio del violento Terremoto di magnitudo 5.9 registrato al largo dell'isola caraibica di Haiti. almeno undici persone sono morte, di cui sette a Port-de-Paix e quattro nella ...

Haiti - Terremoto di magnitudo 5.9 : almeno 11 morti - crolli in diverse città : E' di almeno undici morti il bilancio del violento terremoto di magnitudo 5.9 registrato nel mare antistante le coste settentrionali di Haiti . L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di 10 ...

Terremoto ad Haiti - scossa di magnitudo 5.9 : almeno 11 morti - : L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di 10 km. Panico tra la popolazione in molte città dell'isola, che ha abbandonato le proprie abitazioni. Si segnalano anche danni e crolli

Terremoto ad Haiti - scossa magnitudo 5.9 : almeno 11 morti. Crollata una chiesa : Un Terremoto di magnitudo 5.9 ha colpito Haiti nella zona nord-occidentale. Molti risultano i danni mentre sta crescendo di ora in ora il bilancio dei morti. ? #Haiti @MonitoreoPGR103...

Terremoto Haiti - feriti e case crollate : 6.10 La Protezione civile di Haiti ha fatto sapere che, in seguito al Terremoto di magnitudo 5.9 che ha colpito il paese, diverse per sone sono rimaste ferite, gran parte in modo lieve, e alcune case sono andate distrutte. Non risultano vittime. il Terremoto si e' verificato alle 2.11 italiane in mare a 12 miglia (19 km) a nord-ovest di Port-de-paix, sulla costa settentrionale di Haiti. L'ipocentro è stato localizzato a 7,3 miglia (11,7 km) di ...