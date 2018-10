: Un #terremoto di magnitudo 5.9 è stato registrato ad #Haiti - Agenzia_Ansa : Un #terremoto di magnitudo 5.9 è stato registrato ad #Haiti - SkyTG24 : #UltimOra #Terremoto, scossa di magnitudo 5.9 ad #Haiti #canale50 - TelevideoRai101 : Terremoto Haiti, feriti e case crollate -

La Protezione civile diha fatto sapere che, in seguito aldi magnitudo 5.9 che ha colpito il paese, diverse per sone sono rimaste ferite, gran parte in modo lieve, e alcunesono andate distrutte. Non risultano vittime. ilsi e' verificato alle 2.11 italiane in mare a 12 miglia (19 km) a nord-ovest di Port-de-paix, sulla costa settentrionale di. L'ipocentro è stato localizzato a 7,3 miglia (11,7 km) di profondità.Distrutte alcunea Port-de-paix, Gros Morne, Chansolme e Turtle Island.(Di domenica 7 ottobre 2018)