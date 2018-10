Terremoto e tsunami in Indonesia | 1 763 morti | circa 5mila dispersi nelle zone colpite

Terremoto e tsunami in Indonesia - Unicef : allarme per bambini soli e separati da famiglie : L’Unicef e un team di operatori sociali del ministero degli Affari sociali hanno dato inizio al processo di identificazione dei minorenni separati e non accompagnati in Indonesia, a seguito del Terremoto e tsunami: le prime notizie indicano un alto numero di bambini separati. Nelle aree colpite sono stati allestiti dodici punti per l’identificazione dei bambini separati dalle loro famiglie o non accompagnati. Queste postazioni sono utilizzate ...

Terremoto e tsunami Indonesia - 1558 morti. Si cercano sopravvissuti - : Sull'isola di Sulawesi si lotta contro il tempo per trovare eventuali superstiti. Intanto sono arrivati dopo diversi giorni i primi aiuti internazionali, ma l'afflusso è rallentato dai gravissimi ...

Terremoto e tsunami in Indonesia : oltre 1500 vittime - corsa contro il tempo per trovare sopravvissuti [GALLERY] : 1/24 AFP/LaPresse ...

INDONESIA - Terremoto E TSUNAMI : 1424 MORTI/ Ultime notizie - appello di Save the Children “Rischio di malattie” : INDONESIA, 1.424 MORTI dopo TERREMOTO e TSUNAMI. Ultime notizie, 2.500 feriti, centinaia i dispersi, 600mila bambini colpiti, di cui molti di essi rimasti orfani(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 18:41:00 GMT)

Indonesia - Terremoto e tsunami : 92 arrestati per saccheggi : Nell’area di Sulawesi colpita dal terremoto di venerdì, scorso, 92 persone sono state arrestate negli ultimi giorni per saccheggi. Lo ha comunicato oggi il capo della polizia Indonesiana, Dedi Prasetyo, annunciando misure supplementari per garantire la sicurezza. Secondo le tv locali, gli arrestati sono stati sorpresi a rubare carburante, ruote e attrezzi per l’agricoltura nella capitale provinciale Palu e nei distretti ...

Terremoto E TSUNAMI IN INDONESIA : 1424 MORTI/ Ultime notizie - Papa Francesco dona 100mila dollari : INDONESIA, 1.424 MORTI dopo TERREMOTO e TSUNAMI. Ultime notizie, 2.500 feriti, centinaia i dispersi, 600mila bambini colpiti, di cui molti di essi rimasti orfani(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 15:22:00 GMT)

Terremoto e tsunami Indonesia - 1424 morti. Papa dona 100mila dollari - : Continua a crescere il numero delle vittime nell'isola di Sulawesi, colpita da un sisma di magnitudo 7.5 e da uno tsunami. Ieri è anche eruttato il vulcano Soputan. Centinaia di dispersi sono ancora ...

Terremoto e tsunami in Indonesia : il nuovo bilancio aggiornato - altre vittime ancora sepolte da fango e detriti [GALLERY] : 1/55 AFP/LaPresse ...

Terremoto e tsunami in Indonesia : l’esercito sparerà agli sciacalli : L’esercito Indonesiano ha ricevuto l’ordine di sparare agli sciacalli, sorpresi a compiere saccheggi nell’isola di Sulawesi, colpita da Terremoto e tsunami venerdì scorso. La polizia ha già arrestato decine di persone nella zona del disastro intorno alla città di Palu. Il colonnello militare locale Ida Dewa Agung Hadisaputra ha dichiarato a France Presse che ai soldati è stato impartito l’ordine di sparare a chi ruba ...

Indonesia senza tregua - dopo Terremoto e tsunami erutta il vulcano Soputan : i morti sono oltre 1400 : Indonesia senza tregua. L'isola di Sulawesi, già colpita da un violento terremoto e da uno tsunami la settimana scorsa, è stata scossa questa mattina dall'eruzione...

Il numero delle persone morte per il Terremoto e lo tsunami in Indonesia è salito a 1.374 : Il numero delle persone morte a causa del terremoto di magnitudo 7.4 che c’è stato il 28 settembre nell’isola di Sulawesi, in Indonesia, seguito poi da uno tsunami, è salito a 1.374. Il direttore dell’agenzia nazionale che si occupa della The post Il numero delle persone morte per il terremoto e lo tsunami in Indonesia è salito a 1.374 appeared first on Il Post.

Indonesia senza pace : dopo Terremoto e tsunami erutta anche il vulcano Soputan : Incubo in Indonesia: dopo i terremoti e lo tsunami della scorsa settimana, l'isola di Sulawesi è ora scossa dall'eruzione del vulcano del Monte Soputan. Le autorità hanno ordinato alla popolazione nel raggio di 4 chilometri di abbandonare l'area a causa della minaccia costituita da lava e fumo.Continua a leggere

Terremoto e tsunami in Indonesia : il tragico bilancio sale ancora [GALLERY] : Il bilancio delle vittime del Terremoto e dello tsunami che la scorsa settimana hanno devastato Palu, sull’isola Indonesiana di Sulawesi, è salito a 1.407 morti: lo ha reso noto la Protezione civile locale. L’esercito ha inviato soldati nella città portuale per sorvegliare infrastrutture, depositi di carburante, banche, il locale aeroporto ed impedire lo ...

Indonesia : vulcano erutta dopo Terremoto e tsunami/ Ultime notizie - allerta lava e fumo : 1400 morti a Sulawesi : Indonesia, 1347 morti dopo terremoto e tsunami. Ultime notizie, 60mila sfollati, centinaia i dispersi, ci sono 200mila persone che hanno bisogno di aiuto(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 09:00:00 GMT)