Terremoto Centro Italia | Coldiretti | in campagna perso oltre mezzo miliardo

Terremoto Centro Italia - Coldiretti : -70% di vendite nei paesi svuotati - agricoltori a Roma : Nei paesi svuotati e con il turismo in lenta ripresa si registra ancora un crollo del 70% delle vendite che sta soffocando l’economia locale, a partire dagli agricoltori e gli allevatori che sono rimasti nonostante le difficoltà. E’ quanto afferma un’analisi della Coldiretti in occasione dell’apertura del più grande mercato degli agricoltori , dei pastori e degli allevatori terremotati di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo al Villaggio della ...

Terremoto di magnitudo 3.5 a Catania : epicentro a Linguaglossa : Un Terremoto di magnitudo 3.5 e' stato registrato alle 19,35 a Linguaglossa in provincia di Catania . E la seconda scossa oggi in Sicilia.

Ultim'ora : violentissima scossa di Terremoto in Indonesia - epicentro su terraferma. Si temono gravi danni. : Vi avevamo informato in un articolo precedente di una intensa scossa sismica avvenuta in mattinata in Indonesia. Poco fa, alle ore 12.02 italiane, una nuova violentissima scossa di terremoto si è...