Terremoto ad Haiti | scossa di magnitudo 5 9 | almeno 11 morti

Terremoto Haiti - feriti e case crollate : 6.10 La Protezione civile di Haiti ha fatto sapere che, in seguito al Terremoto di magnitudo 5.9 che ha colpito il paese, diverse per sone sono rimaste ferite, gran parte in modo lieve, e alcune case sono andate distrutte. Non risultano vittime. il Terremoto si e' verificato alle 2.11 italiane in mare a 12 miglia (19 km) a nord-ovest di Port-de-paix, sulla costa settentrionale di Haiti. L'ipocentro è stato localizzato a 7,3 miglia (11,7 km) di ...