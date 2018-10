Tennis Europe Junior Master under 14 e 16 | da Nesterov a Zhzenov | ecco i campioni del

Tennistavolo - Qualificazioni Europei a squadre 2019 : Norvegia-Italia 0-3. Azzurri alla seconda fase : L’Italia si impone ad Oslo nella prima giornata di ritorno della prima fase di qualificazione agli Europei a squadre di Tennistavolo e passa al secondo turno, che metterà in palio gli ultimi dieci posti per la rassegna continentale. La Norvegia cede agli Azzurri, in formazione rimaneggiata, per 0-3 e viene eliminata. Di seguito i risultati delle sfide odierne: Norvegia-Italia 0-3 Eskil Lindholm-Antonino Amato 2-3 (8-11, 11-6, 17-15, 7-11, ...

Tennistavolo - Qualificazioni Europei a squadre femminili 2019 : Italia-Olanda 0-3. Si complica il cammino delle azzurre : Niente da fare nella gara delle Qualificazioni agli Europei a squadre femminili 2019 di Tennistavolo: Olanda troppo forte, Italia chiamata ad un’impresa sportiva complicata dallo stato d’animo con cui le azzurre sono arrivate alla sfida. La notizia della morte della moglie del coach dell’Italia Maurizio Gatti ha scosso l’ambiente della nostra selezione a poche ore dalla gara contro le avversarie, brave poi ad imporsi per ...

Tennistavolo - Qualificazioni Europei a squadre femminili 2019 : l’Italia sfida l’Olanda senza Debora Vivarelli : Sarà una giornata molto delicata quella di domani per la nazionale italiana di Tennistavolo femminile: alle ore 18.30 a Norbello, in Sardegna, le azzurre ospiteranno l’Olanda nella prima giornata di ritorno del girone di qualificazione agli Europei a squadre del prossimo anno. Le azzurre, sconfitte per 2-3 in Olanda e con lo stesso punteggio in casa dalla Croazia, sono spalle al muro. L’Italia rispetto all’andata sarà però ...

Tennistavolo - Europei individuali Alicante 2018 : titoli continentali a Timo Boll e Qian Li : Si sono conclusi ad Alicante, in Spagna, gli Europei individuali di Tennistavolo con l’assegnazione dei due titoli di singolare e di due dei tre titoli di doppio. La Germania, considerano anche il trionfo di venerdì nel doppio misto, porta a casa tre ori, mentre gli altri due vanno a Polonia ed Austria. Nel singolare maschile titolo al tedesco Timo Boll, 37 anni, che supera in finale il romeno Ovidiu Ionescu per 4-1 (6-11, 11-7, 11-9, ...

Tennistavolo - Europei individuali Alicante 2018 : definite le semifinali dei singolari e le finali dei doppi : Penultima giornata di gare agli Europei individuali di Tennistavolo in corso ad Alicante, in Spagna: dopo l’assegnazione del titolo di doppio misto di ieri, oggi sono state definite le semifinale dei tornei di singolare e le finali degli altri due tornei di doppio, che oggi hanno decretato le medaglie di bronzo. Nel singolare maschile le semifinali saranno da una parte il derby tedesco tra Timo Boll e Patrick Franziska, mentre ...

Tennistavolo - Europei individuali Alicante 2018 : titolo del doppio misto ai tedeschi Ruwen Filus e Ying Han : Ad Alicante sono proseguiti gli Europei individuali di Tennistavolo: eliminati tutti gli azzurri, oggi è stato il giorno dedicato all’assegnazione del titolo di doppio misto, nuova specialità olimpica che esordirà a Tokyo 2020. Domani proseguiranno gli altri tabelloni, mentre domenica ci sarà l’assegnazione degli altri quattro titoli. titolo europeo e medaglia d’oro alla coppia tedesca numero 2 del tabellone, composta da Ruwen ...

Tennistavolo - Europei individuali Alicante 2018 : eliminati tutti gli azzurri ancora in corsa nella rassegna continentale : eliminati tutti gli azzurri ancora in gara nella terza giornata degli Europei individuali di Tennistavolo in corso ad Alicante, in Spagna: fuori infatti i quattro singolaristi giunti al tabellone principale e le tre coppie nei tornei di doppio. Domani si assegnerà il titolo del doppio misto, sabato quelli degli altri doppi, domenica si chiuderanno i tornei di singolare. Nel singolare maschile nei trentaduesimi Niagol Stoyanov viene eliminato ...

Tennistavolo - Europei individuali Alicante 2018 : altri tre azzurri al main draw in singolare. Agli ottavi del misto Niagol Stoyanov e Giorgia Piccolin : Si conclude con alterne fortune per gli azzurri la seconda giornata degli Europei individuali di Tennistavolo in corso ad Alicante, in Spagna: altri tre azzurri, oltre a Debora Vivarelli, accedono al tabellone principale, mentre due restano fuori. Nei tabelloni di doppio ancora in gara una coppia italiana in ciascun torneo, con Niagol Stoyanov e Debora Vivarelli già Agli ottavi nel misto. Nel singolare maschile Leonardo Mutti ha battuto per 4-0 ...

Tennistavolo - Europei individuali Alicante 2018 : Mihai Bobocica e Niagol Stoyanov esordiscono con due successi nelle qualificazioni : Sono scattati con la prima giornata di qualificazione dei tornei di singolare gli Europei individuali di Tennistavolo iniziati oggi ad Alicante, in Spagna: due successi per Mihai Bobocica e Niagol Stoyanov, una vittoria ed una sconfitta invece per Leonardo Mutti, Jamila Laurenti e Giorgia Piccolin, comunque ancora in corsa per un posto nei tabelloni principali. nelle qualificazioni maschili Leonardo Mutti ha superato per 4-0 (11-8, 11-3, 11-8, ...

Tennistavolo - Europei individuali Alicante 2018 : Debora Vivarelli in tabellone - cinque azzurri alle qualificazioni : Sono stati sorteggiati i gironi di qualificazione per i tornei di singolare ed i tabelloni di qualificazione per quelli di doppio degli Europei individuali di Tennistavolo, che scatteranno domani ad Alicante, in Spagna. Debora Vivarelli è l’unica tra i sei singolaristi azzurri ad essere testa di serie, e dunque ad evitare le qualificazioni. Turno eliminatorio anche per tutte le sei coppie italiane impegnate nei doppi. Nel singolare ...