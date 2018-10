Taranto | uomo ubriaco lancia figlia dal balcone e accoltella figlio

Taranto . Paolo VI : uomo accoltella il figlio e lancia dal balcone la figlia : Tragedia familiare in via XXV Aprile a Taranto. Un uomo , dopo avere perso la potestà genitoriale, ha reagito con violenza.

Uomo ubriaco lancia figlia dal balcone e accoltella altro figlio a Taranto : Un Uomo ubriaco a Taranto ha accoltellato al collo il figlio di sei anni e ha lanciato la figlia di tre anni dal balcone al terzo piano di un appartamento di uno stabile del rione Paolo VI. L'episodio sarebbe avvenuto al culmine di una lite familiare che l'Uomo aveva avuto con la moglie.Il padre è stato arrestato. A quanto si apprende le condizioni della bambina sono critiche, mentre non sarebbero gravi le ferite riportate dall'altro ...