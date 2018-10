Taranto | litiga con la moglie e lancia la figlia di sei anni dal terzo piano

Blastingnews

(Di domenica 7 ottobre 2018) Aveva perso da diverso tempo la patria potestà sui figli. Oggi pomeriggio, al culmine dell'ennesima lite familiare, ha compiuto un insano gesto: ha preso ladi seie l'ha gettata daldi una palazzina situata nel rione Paolo VI di. Poi, con furia spietata, si è accanito contro l'altro figlio di 14(inizialmente si credeva che questo fosse di età compresa tra i 9 e i 10), accoltellandolo alla gola. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale l'uomo era ubriaco. Il padre aveva perso la patria potestà I genitori dei bambini vittime di questo spiacevole fatto di cronaca nera erano da tempo separati. L'uomo, stando a quanto si apprende dai media locali e nazionali, non viveva più nel nucleo familiare da qualche anno. Spesso tra i due ex coniugi vi erano furiose liti, proprio a causa della situazione venutasi a creare in seguito alla separazione e ...