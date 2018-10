Taranto | gli tolgono la potestà genitoriale | lui getta la figlia dal balcone e

Taranto - padre getta la figlia dal balcone e accoltella l'altro bimbo : arrestato - Aveva perso la potestà genitoriale : I fatti si sono svolti nell'abitazione della madre dell'uomo: in seguito alla separazione dei genitori i due bambini erano stati affidati alla nonna. La piccola è gravissimo, solo lievemente ferito il ...

Taranto - gli tolgono la patria potestà : getta la figlia dal balcone e accoltella il figlio : I rapporti tra i genitori - separati - erano già ai minimi termini. E, nelle scorse settimane, a Gino Trovatello era stata tolta anche la potestà. Apparentemente nulla, però, lasciava presagire quanto accaduto a Taranto. L’uomo, dopo un litigio con la ex moglie, ha sfogato la sua rabbia sui due figli: accoltellando alla gola il ragazzo di 14 anni e...

