TARANTO | GETTA FIGLIA 6 ANNI DAL BALCONE E ACCOLTELLA IL FRATELLO Lite con moglie | aveva

TARANTO - litiga con la moglie poi getta la figlia del balcone. Accoltellato alla gola l’altro figlio : I rapporti tra i genitori - separati - erano già ai minimi termini. E, nelle scorse settimane, a Gino Trovatello era stata tolta anche la potestà. Apparentemente nulla, però, lasciava presagire quanto accaduto a Taranto . L’uomo, dopo un litigio con la ex moglie , ha sfogato la sua rabbia sui due figli: accoltellando alla gola il ragazzo di 14 anni e...

