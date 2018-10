Tantissime attività al Misano Classic Weekend

motorinolimits

(Di domenica 7 ottobre 2018) E' entrato nel vivo il, la festa dedicata alle "vecchie signore" che hanno tracciato la storia del motociclismo in Italia e non solo, organizzata da MWC in collaborazione con la FMI. Tanti gli eventi ini programma già da sabato, a cominciare da quello nello stand della rivista Ferro, che vede protagonisti i …