Take-Two | Il single player avrà ancora lunga vita

Invito all'acquisto per Take-Two Interactive Software : Chiusura del 13 settembre Ottima performance per Take-Two Interactive Software , tra i titoli dell'indice Nasdaq 100 , che ha chiuso in rialzo del 2,08%. Operatività odierna: L'aspetto operativo si ...

GTA 5 compie cinque anni - Take-Two Interactive promette nuovi contenuti : Di anni dalla release di GTA 5 ne sono ormai passati ben cinque: era infatti il lontano 2013 quando il titolo di Rockstar Games si palesava sugli scaffali fisici e digitali degli store, e da quel momento non ha mai smesso di assestarsi stabilmente nella top venti delle classifiche di vendita ogni singolo mese. Un successo planetario che ha assunto connotati molto più importanti in virtù della sua natura cross – generation, con le edizioni per ...