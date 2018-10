Surface Andromeda | svelata una modalità Produttiva simile a Continuum

Surface Andromeda : nuovo brevetto mostra una smart-cover : Surface Andromeda, secondo un brevetto depositato da Microsoft il 4 aprile 2017, potrebbe essere compatibile con una speciale quanto rivoluzionaria smart cover. La custodia sarebbe equipaggiata di numerosi sensori capacitivi al fine di consentire agli utenti di poter prendere appunti e applicare gesture tramite le dita oppure la Surface Pen con il device totalmente chiuso senza l’uso del display. Sarebbe dunque sufficiente prendere la ...

Windows Core OS : i dubbi su HoloLens e Surface Andromeda : Windows Core OS, il nuovo software scritto totalmente in UWP e basato sull’interfaccia adattiva CShell, è diventato ormai una certezza con Microsoft che implicitamente ne ha confermato l’esistenza più volte. Durante la conferenza Ignite 2018 la società di Bill Gates ha presentato all’utenza aziendale ed enterprise i nuovi Surface Hub 2S e Surface Hub 2X affermando che quest’ultimo verrà commercializzato nel 2020 e avrà a ...

Samsung anticipa Surface Andromeda? In arrivo il primo dispositivo foldable : I rumor riguardanti il dispositivo foldable da parte di Samsung non sono ormai più una novità. L’azienda ne ha discusso già nei mesi passati, ma fino ad ora non aveva mai svelato dettagli tecnici, nè tanto meno presunte date di uscita! Il dispositivo che, stando all’ultimo rumor, dovrebbe vedere la luce nel corso del 2019, sarà un dispositivo con display foldable, nulla di paragonabile dunque al già noto ZTE Axon M, il quale di ...

Surface Andromeda seguirà la moda del display borderless? : Quella dei display borderless è diventata ormai una moda nel mercato degli smartphone e si appresta a diventarlo anche per gli ultrabook, una moda a quanto pare destinata anche al nuovo form-factor di Surface Anromeda. Qualche giorno fa avevamo visto un brevetto ufficiale di Microsoft dove si poteva osservare uno smartphone con bordi ridotti e, tra le varie ipotesi, è spuntata quella seconda la quale non sarebbe altro che un progetto cancellato ...

Surface Andromeda : ecco come Microsoft lo trasformerà in un libro : Se osservate con particolare attenzione la struttura del Surface Andromeda ad oggi trapelata dalle indiscrezioni con doppio display e una cerniera, è evidente una certa somiglianza con il form-factor dei libri. Un nuovo brevetto depositato da Microsoft durante il mese di gennaio del 2017 (una data relativamente molto recente) e pubblicato ieri dall’USTO Patent & Trademark Office statunitense, suggerisce l’intenzione della ...

Surface Andromeda potrebbe essere dotato di una modalità produttiva : Se Surface Andromeda, il 3-in-1 dal doppio display targato Microsoft, dovesse realmente entrare in commercio, il suo target principale probabilmente sarebbero gli utenti business. Difatti un prodotto dal costo elevato che non possiede alcune delle app più utilizzate dai consumatori, non può certamente proporsi al mercato consumer (almeno inizialmente) bensì a quello professionale dove la suite Office e i software .exe la fanno da padrone. Per ...

Surface Andromeda : Microsoft brevetta due fotocamere per le videochiamate : Nel corso degli ultimi anni, Microsoft ha progettato tantissimi brevetti sul dispositivo mobile definitivo descrivendo in termini tecnici la cerniera ridisegnata più volte, il display, il sistema operativo e così via dicendo. Quest’oggi vediamo un altro brevetto piuttosto recente reso pubblico alcune settimane fa e depositato il 30 giugno 2017, un data piuttosto vicina a quella attuale se la si confronta alle altre risalenti anche al 2016. ...