SUPPLICA ALLA MADONNA DI POMPEI Diretta streaming video | “I giovani si sentano

SUPPLICA ALLA Madonna di Pompei/ Diretta streaming video - preghiera sotto pioggia per Maria del Rosario : Supplica alla Madonna di Pompei per la festa della Maria Vergine del Rosario: Diretta streaming video, preghiera sotto la pioggia per migliaia di fedeli. Celebra Cardinal Zenari(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 13:02:00 GMT)