Stuprata e uccisa nel parco | trovato il cadavere di giornalista bulgara che indagava su

Bulgaria - giornalista Stuprata e uccisa al parco/ Victoria Marinova indagava su abusi fondi Ue : terzo delitto : Bulgaria, giornalista picchiata, stuprata e uccisa in un parco sul Danubio: ultime notizie su Victoria Marinova, è il terzo delitto di reporter in Europea. "Lavorava su abusi fondi Ue"(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 18:39:00 GMT)

Bulgaria - la giornalista tv Viktoria Marinova Stuprata e uccisa in un parco a 30 anni : La giornalista della tv TVN Bulgaria, Viktoria Marinova, 30 anni, è stata stuprata e uccisa brutalmente in un parco della città di Ruse, sulle sponde del Danubio. Gli inquirenti sono al lavoro per cercare di capire se il delitto sia connesso alla sua attività giornalistica: di recente aveva indagato su uno scandalo legato a fondi europei.Continua a leggere

Trovata morta - si pensò al suicidio : donna fu Stuprata e uccisa a Pescara : La morte di una donna 33enne di Pescara , che in un primo momento fece pensare ad un suicidio, diventa, a distanza di un anno, grazie alle meticolose indagini della polizia ferroviaria, la conseguenza ...

Rapita da un centro commerciale : il massacro della piccola Amy - Stuprata e uccisa a 10 anni : Il 27 ottobre 1989 Amy, 10 anni, riceve una strana telefonata: "Sono un collega della mamma, mi accompagni a comprarle un regalo per la promozione?". Nel pomeriggio un compagno di scuola vede per l'ultima volta la piccola al centro commerciale in compagnia di uomo con gli occhiali tondi. Il corpo di Amy verrà ritrovato 104 giorni dopo in un campo.Continua a leggere

Costa Rica - Stuprata ed uccisa la cantante 25enne Maria Mathus (FOTO SHOCK) : Venticinque anni, messicana, amante della musica e con una valigia piena di sogni da realizzare: è questo il profilo che descrive alla perfezione Maria Trinidad Mathus Tenorio, la giovane cantante partita alla scoperta del mondo e ritrovata morta su una spiaggia del Costa Rica lo scorso 5 agosto, dopo appena dieci giorni dall’inizio del suo viaggio. “Oggi inizia il mio viaggio da sola. È da tantissimo tempo che desidero di vedere ...

Costa Rica - 25enne Stuprata e uccisa : voleva girare il mondo/ Ultime notizie : fermo per uno dei due sospettati : Cantante 25enne stuprata e uccisa in Costa Rica: Maria Matus sognava di girare il mondo in solitaria e far conoscere la sua musica. Due uomini arrestati.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 20:59:00 GMT)

