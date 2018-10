Stroncata da un malore Simonetta D’Alessandro | firmò gli arresti del clan Spada

ilgiornale

(Di domenica 7 ottobre 2018) Il giudiceD"Alessandro è stata trovata morta nella sua abitazione di Roma: aveva 58 anni La D"Alessandro nel corso della sua carriera al servizio dello Stato si occupò di molti casi di criminalità organizzata: il più recente fu il suo ruolo da gip nell"inchiesto suldegli, a Ostia.A dare l"allarme è stato il figlio che ha contattato i carabinieri di Prati non avendo notizie della madre: i militari si sono così recati presso la residenza della donna, dove l"hanno trovata senza vita. La salma è stata trasportata al Verano, a disposizione dell"autorità giudiziaria: sul corpo non sono stati rinvenuti segni di violenza.L"Associazione Nazionale Magistrati ha diramato una nota per esprimere dolore e cordoglio: "Apprendiamo con sgomento la triste notizia della improvvisa scomparsa della collegaD'Alessandro, presidente della X sezione penale del Tribunale di ...