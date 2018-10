Storie Su Instagram | Presto Potremo Caricare Video Più Lunghi Di 15 Secondi

Le Storie di Instagram consentono la pubblicazione di video più lunghi di 15 secondi : Il team di Instagram continua ad apportare modifiche più o meno grandi a questo popolare social network. Scopriamo insieme l'ultima della serie L'articolo Le Storie di Instagram consentono la pubblicazione di video più lunghi di 15 secondi proviene da TuttoAndroid.

Fabrizio Corona choc - il video nudo sulle Stories di Instagram : Fabrizio Corona nudo sulle stories di Instagram. L'ex re dei paparazzi non smette di provocare e stamattina ha dato il buongiorno ai suoi fan con un video piuttosto piccante. Nel filmato Fabrizio...

Facebook testa l’aggiunta di brani alle Storie - attingendo dai successi di Instagram : Facebook permetterà presto di allegare un brano musicale alle stories, analogamente a quanto avviene su Instagram L'articolo Facebook testa l’aggiunta di brani alle storie, attingendo dai successi di Instagram proviene da TuttoAndroid.

Come aumentare le visualizzazioni delle Storie Instagram : Da anni ormai Instagram è diventato il social network più utilizzato ed amato. Periodicamente, per far fronte alla grandissima utenza e soprattutto per non far annoiare nessuno, implementa sempre nuove funzioni, tra l’altro molto divertenti. Tutto ciò porta sicuramente vantaggi, in termini di utenza ad Instagram. Molte persone sfruttano tutte le potenzialità di questo social network, tanto da essere divenuto un lavoro. Molti altri invece ...

Instagram non carica video e Storie : le soluzioni : Instagram è sempre più il social network del momento, con un numero di utenti sempre maggiore e nuove funzionalità in continua evoluzione. A volte però può capitare che qualcosa vada storto nell’utilizzo di questa piattaforma. Se Instagram non carica video e storie infatti, sappiate che non siete i soli a soffrire di questo problema. Si tratta di una noia più diffusa di quello che pensate e che ogni giorno colpisce migliaia di utenti. Se ...

Instagram : adesso si potranno fare acquisti dalle Storie - e non solo : I principali social network entrati ormai a far parte delle nostre vite da svariati anni sono nati principalmente come piattaforme pensate per comunicare e mantenere costantemente in contatto persone da ogni parte del mondo, anche attraverso la condivisione di contenuti, ma è innegabile come in questi anni la loro espansione abbia toccato moltissimi altri settori, avvicinandosi ad un’utenza di miliardi di utenti. Uno di questi è ...

Instagram punta allo shopping come Amazon : al via gli acquisti dalle Storie - ecco come funziona : Instagram sfida Amazon e permetterà di fare acquisti direttamente dalle storie. Cambia quindi e si evolve il social più amato del momento, che sull'onda emotiva di Amazon e dei negozi senza casse , ...

Instagram sfida Amazon sullo shopping : dalle Storie si potranno acquistare prodotti : MILANO - Non solo foto filtrate, video e storie. La prossima frontiera di Instagram sono gli acquisti. Il social network di proprietà di Facebook sarebbe pronto a lanciare la sfida a colossi come ...

Instagram sta testando geo-restriction per post e Storie : Instagram sta portando avanti dei test per introdurre restrizioni basate sulla posizione per post e storie, saranno molto utili per aziende e creator. L'articolo Instagram sta testando geo-restriction per post e storie proviene da TuttoAndroid.

Come scaricare video da Instagram - comprese le Storie altrui : scaricare video da Instagram, comprese le Storie altrui, è una funzionalità non disponibile all’interno dell’applicazione. Non esiste, insomma, un pulsante per scaricare i contenuti multimediali sul proprio dispositivo ad esempio sullo smartphone o sul computer, Come ad esempio si può fare su Facebook. Tuttavia, per ovviare a questa mancanza viene in soccorso una pletora di applicazioni da scaricare, di utility da sfruttare ...

Shopping nelle Storie : acquista su Instagram (l’ecommerce di Facebook) : Mark Zuckerberg ha deciso di trasformare Instagram nell’e-commerce di Facebook e la nuova mossa, lo Shopping nelle storie, è un ulteriore passo in questa direzione. Una volta si chiamava pubblicità occulta, ma si sa, il caro Mark preferisce scusarsi che non provare a fare qualcosa, giusto o sbagliato che sia. Shopping nelle storie di Instagram per tutti Sembra proprio che il successo delle storie di Instagram (come di Facebook e Whatsapp) ...

Instagram - ora si fa shopping nelle Stories : MusicashoppingInstagram, i trucchi per usarlo meglioInstagram, i trucchi per usarlo meglioScegli gli hashtag giustiCura il profiloNon seguire profili palesemente falsiFantasia ma non troppaLascia commenti e cuoriciniOcchio al momentoE occhio alla frequenzaPersonalizza le fotoFai breccia nella Popular pageConnetti gli altri profili socialRegolaritàSegui il corso delle stagioniOcchio alle lingueSelfieIncrocia i filtriRispondi ai commentiFai delle ...

Instagram - lo shopping nelle Stories isponibile per tutti : shopping nelle Storie (Foto: Instagram) Instagram a marzo ha annunciato l’arrivo in Italia di shopping mentre, a giugno, ha anticipato l’avvio della fase di test per portare shopping nelle Stories. Ora la funzione è disponibile a livello globale, vale a dire che tutti (pian piano) avranno la possibilità di acquistare quello che più gli piace direttamente dalle Stories dei brand. (Immagine: Instagram) Come funziona Un adesivo dedicato darà ...

Di Maio risponde alle domande in diretta nelle Instagram Stories : “Prossimo obiettivo? Taglio pensioni d’oro” : “Prossimo obiettivo? Le pensioni d’oro”. Il vicepremier M5s Luigi Di Maio ha deciso di rispondere in diretta agli utenti di Instagram con la nuova funzione “Fammi una domanda” che compare nelle “Stories”. E come prima cosa ha rilanciato sul Taglio alle pensioni d’oro: “E’ ora di porre fine a questo privilegio come abbiamo fatto per i vitalizi dei deputati e come faremo per quelli dei ...