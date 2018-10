Stop allo scontrino cartaceo | il prossimo anno arriverà quello digitale

Allontanata da un negozio nel Varesotto perché allatta - il Comune apre un baby pit Stop : L'iniziativa dell'assessora alla Cultura del Comune di Malnate. Il punto allattamento in biblioteca è a disposizione di tutte le mamme

Dl sicurezza - testo al Colle : ma è giallo sull'articolo per Stop ad asilo : Questa modifica è stata richiesta dal ministero dell'Economia , Mef, proprio per l'ok da parte della Ragioneria. Nel decreto, infatti, compare la dicitura: 'Dall'attuazione delle disposizioni...non ...

Stop al degrado nei valloni : esperti a confronto a Piano di Sorrento : Piano DI Sorrento - Da paradiso naturalistico e simbolo della storia locale a discarica a cielo aperto, esempio di degrado e abbandono: una triste parabola, quella che ha interessato i valloni della ...

Stop ai diesel più vecchi. La lotta allo smog spegne 3 milioni e mezzo di auto : La guerra allo smog nella Pianura Padana entra in una nuova fase. Da domani fino al 31 marzo 2019 scattano le prime limitazioni permanenti al traffico in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Si tratta di misure più severe rispetto a quelle dello scorso inverno: da quest’anno, infatti, il divieto di circolazione nei giorni feriali vale an...

Olimpiadi 2026 - scontro Sala-M5S : «Milano capofila». «Allora Stop» : Milano-Roma, s'infiamma la corsa per la candidatura a ospitare le Olimpiadi invernali 2026. Durissimo botta e risposta tra il sindaco Sala e Simone Valente, sottosegretario della presidenza del ...

Diciotti - nessun ordine formale di Stop allo sbarco/ Migranti - Salvini ‘scagionato’? Il nodo della competenza : Caso Diciotti, nessun ordine formale di stop allo sbarco dei Migranti. Salvini "scagionato"? Le ultime notizie e le ricerche del Tribunale dei Ministri: il nodo della competenza(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 20:11:00 GMT)

Diciotti - mistero su chi abbia dato l'ordine formale dello Stop allo sbarco : Per dieci giorni la nave Diciotti non ha trovato un porto in cui sbarcare i migranti salvati al largo di Malta. A Lampedusa no. A Catania neppure. Alla fine tutti sono scesi a terra: prima i minori non accompagnati e le donne da curare, poi tutti gli altri. Chi ha dato lo stop, chi ha impartito gli ordini, chi ha consentito lo sbarco? La "catena di comando" sembra avvolta dalle nebbie. Un ordine formale non è stato mai impartito. Nessuno ...

Diciotti : non ci fu nessun ordine formale allo Stop : nessun ordine formale venne impartito per il blocco della nave Diciotti e per lo sbarco, dopo dieci giorni, dei migranti soccorsi ad agosto nelle acque di Malta. Un altro punto critico, dopo quello ...

Portogallo - Jackson Martinez ci riprova : riparte dall'ultima dopo 2 anni di Stop : Tra il 2012 e il 2015 Jackson Martinez con il Porto aveva segnato quasi 100 gol. Era uno degli attaccanti più ambiti, se lo contendevano diverse big d'Europa, tra cui il Milan. Finì all'Atletico ...

Di Maio : 'Domeniche a turno nei negozi - uno su 4 sarà aperto' - Centinaio : 'No allo Stop nelle città turistiche' : Le proposte di legge - L'obiettivo è tornare a prima della riforma Monti del 2011, decreto Salva Italia ,, che aveva liberalizzato il lavoro festivo nel commercio. Le proposte di legge sono cinque: ...

Scandalo in Portogallo : accuse di corruzione - il Benfica rischia un lungo Stop : Grossi guai in vista per il Benfica? Secondo “A Bola” e “O Correio da Manha” il pubblico ministero ha chiesto l’esclusione del club portoghese da sei mesi a tre anni dalle competizioni per il coinvolgimento nel processo “E-Toupeira“. Sarebbero nove, secondo l’accusa, i reati addebitati al Benfica: tra questi, corruzione attiva e passiva, violazione della riservatezza, peculato, appropriazione ...

Portogallo - Benfica : accuse di corruzione - il club rischia lungo Stop : Grossi guai in vista per il Benfica? Secondo “A Bola” e “O Correio da Manha” il pubblico ministero ha chiesto l’esclusione del club portoghese da sei mesi a tre anni dalle competizioni per il coinvolgimento nel processo “E-Toupeira“. Sarebbero nove, secondo l’accusa, i reati addebitati al Benfica: tra questi, corruzione attiva e passiva, violazione della riservatezza, peculato, appropriazione ...

Fifa 19 : nuovi modi di Stoppare e controllare il pallone grazie all’Active Touch System! : Nuovo video tutorial dedicato a Fifa 19! Lo Youtuber Kazooie94 ci mostra come l’Active Touch System presente nel nuovo titolo di Electronic Arts offra nuove possibilità per stoppare e controllare il pallone, mai viste nei capitoli precedenti Fifa 19 sarà disponibile a partire dal 28 settembre su Playstation 4, Xbox One, Pc e Nintendo Switch. […] L'articolo Fifa 19: nuovi modi di stoppare e controllare il pallone grazie ...

“Ospite indesiderato”. Enrico Ruggeri rompe il silenzio : qual è la malattia che lo costringe allo Stop : Enrico Ruggeri fa preoccupare i suoi fan dopo le ultime notizie sulle sue condizioni di salute. Lo scorso ferragosto ha annullato tutti gli appuntamenti in programma per le prossime settimane: nel calendario di Ruggeri c’erano ancora in programma tredici appuntamenti, tutti a ingresso gratuito (tranne quello di Biasca del prossimo 31 agosto, nella Confederazione Elvetica), sia coi Decibel che come solista (anche in acustico), in tutta ...