Stipendi dirigenti AS Roma | il ds Monchi è il più pagato

Stipendi dirigenti Juventus : Marotta incassa 5 - 5 milioni nel 2017/18 : Beppe Marotta lascia la Juventus con un corposo assegno in tasca, complice il raggiungimento di determinati risultati economici L'articolo Stipendi dirigenti Juventus : Marotta incassa 5,5 milioni nel 2017 /18 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Stipendi dirigenti Juventus : Marotta incassa 5 - 5 milioni - 500mila euro per Agnelli : Beppe Marotta lascia la Juventus con un corposo assegno in tasca, complice il raggiungimento di determinati risultati economici L'articolo Stipendi dirigenti Juventus: Marotta incassa 5,5 milioni, 500mila euro per Agnelli è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.