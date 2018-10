Stampa | Di Maio ancora duro | conflitto d' interesse - Odg | emergenza libertà

Di Maio contro i giornali “Media e Ue vogliono far cadere il Governo”/ Replica La Stampa - “lui dice fake news” : Di Maio attacca duramente i giornali: "muoiono, fake news da Gruppo Espresso". Rivolta della Stampa, Renzi "poi davano a me del caudillo.. qui lui attacca la libertà di Stampa"(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 14:57:00 GMT)

Renzi contro Di Maio : “Mi accusava di deriva autoritaria - ora attacca la libertà di Stampa” : Il senatore del Partito Democratico attacca duramente il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio: "Ha tirato giù la maschera e adesso fanno il tifo per la chiusura dei giornali: un ministro del lavoro che si compiace dei licenziamenti, un vicepremier che attacca la libertà di stampa. Mai visto in Italia".Continua a leggere

Di Maio attacca L'Espresso. Odg : "Emergenza libertà di Stampa" - : Il presidente dell'Ordine dei giornalisti ha risposto alle parole del vicepremier contro i giornali che "alterano la realtà e stanno morendo". Solidarietà e vicinanza da tutto il mondo dell'informazione e dall'opposizione. Fnsi: "Attacco tipico delle dittature"

Di Maio attacca giornali : “muoiono”/ “Fake news da Gruppo Espresso” : rivolta Stampa - Renzi “io ero caudillo..” : Di Maio attacca duramente i giornali: "muoiono, fake news da Gruppo Espresso". rivolta della stampa, Renzi "poi davano a me del caudillo.. qui lui attacca la libertà di stampa"(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 11:39:00 GMT)

La libertà di Stampa per Di Maio : "Stanno morendo parecchi giornali tra cui quelli del gruppo Espresso - nessuno li legge più perché alterano la realtà" : "Per fortuna ci siamo vaccinati anni fa dalle bufale, dalle fake news dei giornali e si stanno vaccinando anche tanti altri cittadini tanto è vero che stanno morendo parecchi giornali tra cui quelli del gruppo l'Espresso che, mi dispiace per i lavoratori, stanno addirittura avviando dei processi di esuberi al loro interno perché nessuno li legge più perché ogni giorno passano il tempo ad alterare la realtà e ...

Il record di Di Maio : tre addetti Stampa e un solo decreto : Comunicare. Comunicare. Comunicare. La propaganda nella strategia politica del M5s è in cima alla lista delle priorità. Nei primi cento giorni di governo, il vicepremier Luigi Di Maio incassa un solo provvedimento: il decreto Dignità. Ma in compenso, in attesa di conoscere l'impatto sul mercato del lavoro del provvedimento, il capo politico dei Cinque stelle assume, tra Palazzo Chigi e ministero, tre addetti stampa.I profili dei tre comunicatori ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : il governo ‘Salvimaio’ minaccia la libertà di Stampa? : Marco Travaglio torna in esclusiva su Loft con la prima puntata della nuova stagione di ‘Balle Spaziali’, il programma (in esclusiva per gli abbonati) che distingue la verità dalle menzogne della stampa e della politica. Il governo giallo-verde propone tetti pubblicitari per le trasmissioni televisive e di limitare la pubblicità sui giornali delle società pubbliche: è un attacco alla libertà di stampa dell’esecutivo ...

Mattarella risponde a Di Maio : <br> "Libertà di Stampa fondamento della democrazia" : Nuovo intervento di Sergio Mattarella nel dibattito pubblico. Mercoledì scorso il Presidente della Repubblica aveva risposto alle affermazioni di Matteo Salvini contro la magistratura, ricordando a lui ed a tutti i cittadini italiani la sua indipendenza rispetto al potere legislativo e al potere esecutivo. Oggi invece il Presidente ha indirettamente risposto - senza citarlo quindi, come fatto con Salvini - a Di Maio, che nei giorni scorsi ...

Anticorruzione - la conferenza Stampa dopo il Consiglio dei ministri con Conte - Di Maio e Bonafede. Segui la diretta : conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei ministri che ha approvato il disegno di legge Anticorruzione. Ecco la diretta L'articolo Anticorruzione, la conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri con Conte, Di Maio e Bonafede. Segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.